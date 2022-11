Coupe du monde au Qatar : les joueurs se mobilisent

Les Allemands ont fait peindre sur le fuselage de l’avion officiel le slogan Diversity Wins (la diversité l'emporte).

L'avion qui transportera la sélection allemande jusqu'au Qatar. Photo : afp via getty images / DANIEL ROLAND

Certains capitaines d’équipe, dont ceux des Pays-Bas, de l’Angleterre, du pays de Galles, de la Belgique, du Danemark ou de la Suisse, porteront un brassard arc-en-ciel, synonyme d’inclusion, pendant les matchs. Le capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris a toutefois annoncé qu'il n'utiliserait pas ce brassard.

L’équipe américaine a installé dans son centre d’entraînement, à Doha, un logo en son soutien à la cause LGBTQ+. Les sept bandes rouges du logo traditionnel de l’équipe ont été changées en sept bandes des couleurs de l'arc-en-ciel.

Les États-Unis ont présenté une version modifiée de leur écusson pour la Coupe du monde. Photo : AFP / OZAN KOSE

Les Danois voulaient porter un maillot à l’entraînement avec des slogans favorables aux droits de la personne, un geste refusé par la FIFA. Les joueurs des Pays-Bas, quant à eux, vont aller à la rencontre des travailleurs migrants.

Le mois dernier, les joueurs de l’équipe d’Australie avaient dénoncé les traitements infligés aux travailleurs et à une certaine partie de la population. En tant que sport le plus multiculturel, diversifié et inclusif de notre pays, nous pensons que chaque personne devrait pouvoir se sentir en sécurité et libre d’être elle-même , avait déclaré la Fédération australienne de soccer.

Les joueurs de l’équipe de France, rassemblés sous le nom Association génération 2018 (en référence à leur titre de Champion du monde), ont publié une lettre mardi.

Disputer la Coupe du monde est l’objectif d’une vie, indique la missive, publiée sur les médias sociaux. Pour chacun de nous, porter le maillot de l'équipe de France est une chance, un honneur et un rêve d’enfant. Nous sommes déterminés à défendre notre titre de Champions du monde et représenter dignement notre pays.

C’est parce que nous représentons la France et portons ses couleurs que nous sommes tous profondément attachés à la devise de notre pays, Liberté-Égalité-Fraternité.

« Dans le contexte troublé de cette Coupe du monde, nous voulons, par cette lettre collective, rappeler notre attachement au respect des droits humains et notre refus de toute forme de discrimination. » — Une citation de Extrait de la lettre des joueurs de l'équipe de France

Depuis plusieurs semaines, nous avons entendu les alertes des ONG et associations et nous y sommes sensibles. Notre passion ne doit pas être la cause du malheur de certains. Après réflexion collective, nous avons donc décidé de soutenir les ONG qui œuvrent pour la protection des droits humains, au travers du fonds de dotation Génération 2018 auquel tous les joueurs de la sélection 2022 et les membres du staff sont associés.

Nous allons au Qatar pour jouer au football et donner du plaisir à notre public en France et à tous celles et ceux qui aiment ce jeu. Nous sommes aussi conscients que le football a une responsabilité à assumer pour veiller au respect des droits humains comme de notre environnement, et que chacun de nous doit en prendre sa part.

Le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris (au centre) lors de la conquête de la Coupe du monde en 2018. Photo : Getty Images / Shaun Botterill

De grandes ONG comme Amnistie internationale demandent à la FIFA et aux organisateurs de reverser les 440 millions de primes données aux équipes durant la Coupe du monde à un fonds d’indemnisation des victimes sur les chantiers de construction. Les organisateurs qataris ont refusé catégoriquement et la FIFA est en réflexion.