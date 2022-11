Les États-Unis gagnent le premier duel de la Série de la rivalité

Comme c'est souvent le cas, on a eu droit à un match très serré entre les États-Unis et le Canada, mardi soir, à Kelowna. C'est finalement les Américaines qui l'ont emporté en tir de barrage, dans ce premier duel de la Série de la rivalité.

Hanna Brandt et Hilary Knight avaient d'abord permis aux États-Unis de prendre une avance de 2-0 dans le match. Claire Thompson et Marie-Philip Poulin, à peine une minute plus tard, ont marqué et le Canada a nivelé la marque 2-2. Sur cette séquence, Poulin a complété un jeu amorcé par une autre Québécoise, Élizabeth Giguère, qui disputait un premier match en carrière avec l'équipe canadienne.

Le Canada pensait filer vers une victoire lorsqu'Emily Clar a marqué en troisième période, mais Alex Carpenter a ramené les deux équipes nez à nez en battant Emerance Maschmeyer avec moins de deux minutes à disputer.

La gardienne américaine Nicole Hensley a volé le spectacle en tirs de barrage, freinant Brianne Jenner, Marie-Philip Poulin, Élizabeth Giguère et Loren Gabel.

Le deuxième affrontement de la Série de la rivalité aura lieu le 20 novembre, au KeyArena de Seattle, domicile du Kraken, dans la LNH.

Les Canadiennes sont sur une lancée, ayant remporté les deux derniers Championnats du monde, la finale olympique ainsi que la plus récente édition de la Série de la rivalité.