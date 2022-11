Selon la plupart des mesures statistiques, de celles compilées par notre excellent confrère Martin Leclerc à celles de Natural Stat Trick, le Canadien a même légèrement tenu le haut du pavé au premier vingt : un peu plus d'occasions de marquer de qualité, des revirements provoqués et, en général, une performance solide.

Puis, cette équipe équilibrée, bien dirigée , selon Joel Edmundson – même si les partisans réclamaient la tête de l’entraîneur-chef Lindy Ruff au deuxième match de la saison – a attaqué le CH par vagues, sans relâche, forçant un peu tout le monde, la jeune défense en particulier, à commettre toutes sortes de revirements en zone défensive.

Résultat : les buts sont venus d’un peu partout et les Devils ont signé un 10e gain d’affilée par la marque de 5-1.

Une tentative de montée de David Savard en zone neutre, interceptée, a mené au but de Dougie Hamilton à deux contre un. Une légère hésitation le long de la bande de Jordan Harris a offert en un éclair un doublé à Jack Hughes. Cette équipe rapide est conçue pour frapper fort, frapper tôt, frapper vite.

Exactement à l’image de ce que tente d’être le Canadien.

Ils nous ont battus à notre propre jeu , a laissé tomber Edmundson.

Ils me rappellent un peu la Caroline. Beaucoup de vitesse. On le savait avant le match, mais ils ont été capables d’en profiter , a ajouté le grand arrière.

Jake Allen a posé le même diagnostic, rendant hommage au passage à la qualité de l’adversaire en face.

C’est toute une équipe de hockey de l’autre côté. C’était probablement notre défi le plus difficile avec Vegas à ce jour. Ils jouent bien, on avait les mains pleines, mais on n’était pas à notre meilleur, c’est clair , a lancé le gardien de Fredericton.

« C’était un gros test pour nous ce soir. Je ne te dis pas qu’on a échoué, mais on n’a pas eu une note assez élevée pour gagner le match […] Il y a une leçon dans toute. Il en a une dans cette game, on va la regarder, et on va trouver des réponses. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

L’entraîneur a admis que New Jersey pratique un style de jeu que le CH essaie d’appliquer. Parfois, il y arrive, parfois pas, de façon tout à fait compréhensible étant donné l’inexpérience de la défense, entre autres.

Étant donné, aussi, les nombreux pas d’avance que l’équipe du Sud a sur Montréal dans sa reconstruction. Pendant que le Canadien atteignait la finale de la Coupe Stanley en 2021, les Devils croupissaient au 29e rang du classement général.

Dans les six dernières années, la bande à Ruff a repêché quatre fois dans le top 4, dont deux choix au tout 1er rang, aujourd’hui les deux premiers centres de l’équipe.

En Nico Hischier et Jack Hughes, les Devils possèdent ce que le Canadien a cru détenir en Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi. Maintenant, en Suzuki et Kirby Dach.

Ces choses-là prennent toutefois du temps à prendre forme, et le CH n’y est pas encore. New Jersey, même en mettant de côté ce départ spectaculaire, arrive tranquillement à maturité.

L’équipe s’est aussi mise à dépenser pour devenir meilleure, à acquérir des joueurs d’expérience sur le marché de l’autonomie, comme Dougie Hamilton, Tomas Tatar et Ondraj Palait, plus récemment. Le directeur général Tom Fitzgerald a aussi tout tenté pour attirer Johnny Gaudreau à l’ombre d’Atlantic City, un pari finalement perdu.

À l’autre bout du spectre, le Canadien tente encore de libérer du salaire et de faire le plein de choix au repêchage.

Une fois à terme par contre, si tout se passe bien, le Tricolore pourrait ressembler à ce qui fut déployé sur la glace du Centre Bell mardi soir : une équipe intelligente, rapide, étouffante, qui anticipe et ne laisse que peu de temps à l’adversaire pour prendre sa décision.

St-Louis l’a ainsi décrit.

Ils jouent de façon similaire à ce qu’on essaie de faire. Ils sont sur toi rapidement, ils utilisent leur vitesse offensivement et défensivement. Ils fondent sur toi rapidement, ils t’enlèvent du rythme, ils sont bons en contre-attaque, ils arrivent par vagues. On prêche la même chose, faut juste s’améliorer.

C’est certainement le souhait. Les prochaines semaines nous diront si le CH est sur la bonne voie.

En rafale

Après le match, le Canadien a fait savoir que Jonathan Drouin était blessé au haut du corps pour une période de quatre à six semaines. Le Québécois s’est fait mal pendant le match du 5 novembre dernier contre les Golden Knights. Il en a joué trois autres entretemps.

Si la blessure de Joel Armia l’empêche de faire le voyage à Columbus, le CH pourrait rappeler un attaquant de son club-école pour éviter d’aller à l’étranger avec seulement 12 attaquants.

Pour terminer sur une bonne note, le partisan peut toujours se réjouir du premier filet d’Evgenii Dadonov cette saison.

Le Russe disputait un bon match quand la rondelle est apparue sur son bâton alors qu'il se trouvait seul dans l’enclave devant un filet désert. Il n’allait pas rater pareille occasion, même si son premier but aurait dû survenir au premier jour , a-t-il déclaré, pince-sans-rire.