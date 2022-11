John Tavares marque son 400e but, les Maple Leafs victorieux à Pittsburgh

John Tavares a récolté le 400e but de sa carrière, mardi, aidant du même coup les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 5-2 contre les Penguis, à Pittsburgh.

Tavares a marqué et atteint le symbolique plateau à mi-chemin de la première période en battant Casey DeSmith de l'enclave.

Michael Bunting a obtenu un doublé pour les Maple Leafs, qui ont remporté cinq de leurs sept dernières rencontres.

Mitchell Marner et William Nylander ont été les autres buteurs des visiteurs. Marner a obtenu un point dans un 10e match de suite et affiche un rendement de 3 buts et 11 aides durant cette séquence.

Matt Murray a effectué 34 arrêts à son retour à Pittsburgh. Il avait contribué aux conquêtes de la Coupe Stanley des Penguins, d'abord en 2016, puis en 2017.

Le gardien qui s'est amené dans la Ville Reine au cours de la saison morte a été battu par Sidney Crosby et Rickard Rakell.

DeSmith a bloqué 28 tirs pour les Penguins, qui rentraient d'un voyage de trois matchs où ils ont enregistré cinq points sur une possibilité de six.

Les Maple Leafs accueilleront jeudi soir les Devils du New Jersey. Ceux-ci ont défait le Canadien de Montréal 5-1 mardi au Centre Bell.