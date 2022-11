Le timide mea-culpa de Hockey Canada

Pat McLaughlin, vice-président principal de la stratégie, des opérations et de la marque chez Hockey Canada a aussi été appelé à comparaître.

Nicholson, 69 ans, a été président et chef de la direction de Hockey Canada de 1998 à 2014 et il estime qu’il aurait pu en faire plus pour éviter les dérapages avec le Fonds national d’équité et les autres fonds utilisés par l’organisme pour régler des poursuites avant qu’elles n’atteignent les tribunaux.

J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aurais aimé pouvoir mettre plus de politiques en place. J'étais le PDG et j'aurais dû encourager plus de politiques... Quand j’écoute ce que vous dites et ce que plusieurs autres disent, je suis désolé pour ça.

À plusieurs occasions, Nicholson a réitéré que ces fonds n’avaient pas comme objectif de faire taire les victimes, mais plutôt de les indemniser après que la justice eut suivi son cours en se servant de l’exemple de l'affaire Graham James, reconnu coupable de plusieurs agressions sexuelles, notamment contre les anciens joueurs de la LNH, Sheldon Kennedy et Theoren Fleury.

Dans les cas où j’ai été impliqué à Hockey Canada, les individus, il y en a eu quelques-uns, ont été condamnés en cour, a indiqué Bob Nicholson. Nous avons eu des discussions avec les victimes et je crois que nous avons protégé ces victimes autant que nous avons pu le faire.

Nicholson a aussi été confronté sur l’omerta autour des activités financières de Hockey Canada. Cette loi du silence qui se caractérise souvent par la signature d’entente de non-divulgation à la suite de règlements à l'amiable ou simplement à la suite de congédiements.

Le député néo-démocrate de New Westminster-Burnaby, Peter Julian a soulevé le cas de Dan Church, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine, qui a démissionné à quelques semaines des Jeux de Sotchi.

Vous dites que c’était une question de performances. Dans ce cas, pourquoi pourquoi une entente de non-divulgation était-elle nécessaire? , a commencé par dire le député avant d’enchaîner de façon plus directe.

Est-ce que Hockey Canada tentait de cacher quelque chose?

Après avoir déclaré qu’il ne pouvait en dire beaucoup en raison de l’accord de non-divulgation, Nicholson a tenté d’expliquer que plusieurs sujets sensibles avaient été discutés avec les adjoint(e)s et avec certaines joueuses et c’était probablement la raison pour laquelle ladite entente avait été rédigée et signée.

Bob Nicholson croit encore que les situations sous son mandat ont été bien gérées, mais que, si c’était à refaire, il éviterait qu’autant de ces dossiers ne soient débattus à huis clos .

1,6 million de dollars en relations publiques

Depuis le début des comparutions des représentants de Hockey Canada, le député Julian continue de s’attaquer au manque de transparence de l’organisme.

Mardi, il s’en est pris aux dépenses effectuées par Hockey Canada pour passer son message, plutôt que pour changer la culture qui entoure le hockey.

Il a dénoncé l’embauche d’une firme de relations publiques dont l’objectif semblait d’aider Hockey Canada à ne pas répondre aux nombreuses interrogations concernant sa gestion.

La question du député pour Pat McLaughlin, vice-président principal de la stratégie, des opérations et de la marque chez Hockey Canada était assez simple.

Qui a pris la décision d’engager la firme Navigator et est que Hockey Canada va finalement nous dire combien de fonds publics ont été dépensés auprès de Navigator pour une opération de relations publiques?

Après avoir expliqué que la décision avait été prise par le Conseil d’administration, McLaughlin a ajouté que c’était justement dans un objectif de transparence que la firme avait été embauchée et avait donné des conseils de gouvernance aux dirigeants de Hockey Canada.

Il a conclu en disant qu’à ce jour 1,6 million de dollars avaient été dépensés dans ce dossier.

C’était la quatrième fois que des représentants de Hockey Canada se présentaient devant le Comité permanent du patrimoine canadien lors des audiences sur la pratique sécuritaire du sport au Canada et pour la première fois, les parlementaires ont semblé relativement satisfaits de ce qu’ils ont entendu.

En conclusion, après avoir souligné l’ouverture des messieurs Nicholson et McLaughlin, la présidente du Comité, la députée libérale de Vancouver-Centre a cependant ajouté que beaucoup de travail reste à faire.

Même si nous avons eu des réponses pour la première fois, nous n’avons pas encore reçu l’assurance qu’il y aura des changements, de la transparence et de l’imputabilité.

C’est là-dessus qu’elle a mis fin à la réunion.