Félix Auger-Aliassime se ressaisit et bat Rafael Nadal à Turin

Félix Auger-Aliassime avait mal commencé le tournoi de fin d'année de l'ATP en s'inclinant devant Casper Ruud. Il a beaucoup mieux joué contre Rafael Nadal dans son deuxième match. Une victoire en deux manches de 6-3 et 6-4.

Au début du match, le Québécois n'a pas été aussi efficace que d'habitude avec sa première balle de service, qui n'est passée que 55 % du temps en première manche.

Il a quand même réussi 7 as et a remporté 95 % des échanges avec sa première balle.

Le 6e joueur mondial a pu bousculer l'Espagnol dans les premiers jeux. Il l'a ensuite brisé au huitième jeu et a empoché la manche en 55 minutes.

En deuxième manche, il a pris la mise en jeu de Nadal pour prendre l'avance 3-2. La deuxième raquette mondiale n'a inscrit qu'un seul as, et très tard, au neuvième jeu de la deuxième manche. Il a commis quatre doubles fautes contre deux pour son adversaire.

Le jeu suivant a été très disputé. Auger-Aliassime a dû sauver une balle de bris avant de gagner le jeu pour mener 4-2.

La première balle de service du Montréalais a été plus efficace dans la deuxième moitié avec 71 % de réussite. Il a enregistré 15 as au total. Cela lui a permis de garder l'avantage et d'obtenir deux balles de match. Une seule a suffi dans cette victoire nette en 1 h 57 min.

Auger-Aliassime remonte au 1er rang provisoire du groupe Vert. Les deux joueurs les mieux classés passent en demi-finales.

Nadal, qui avait déjà perdu son premier match, est donc au dernier rang.

C'était le troisième affrontement entre les deux joueurs, et l'Espagnol avait gagné les deux premiers, sur terre battue, en 2022 et en 2019.

On se souvient encore qu'Auger-Aliassime lui avait donné du fil à retordre aux Internationaux de France en mai, obligeant l'Espagnol à disputer cinq manches.