JO 2024: La fabrication des mascottes en Chine est « un problème »

Les organisateurs des Jeux olympiques ont dévoilé lundi leurs mascottes, deux bonnets phrygiens dénommés Phryges , de couleur rouge, qui, ont-ils précisé, seront fabriquées en Chine pour la quasi-totalité, comme la très grande majorité des peluches vendues en France .

Le marché a été confié aux entreprises françaises Gipsy et Doudou et Compagnie qui se le partagent.

Contrairement à Gipsy, qui fabrique en Chine, Doudou et Compagnie prévoit de produire 15% de son quota en Bretagne.

Au total, 8 % des peluches devraient être fabriquées en France, avait précisé lundi le comité d'organisation, qui table sur deux millions d'exemplaires vendus.

Interrogé sur cette production chinoise, le ministre de la Transition écologique a répondu: Si c'est le cas, il y a un problème. Vous me l'apprenez .

Je veux croire qu'on a encore quelques mois avant que les JO ne se tiennent pour être capables de corriger le sujet , a-t-il ajouté.