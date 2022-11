La vraie saison de Danny Maciocia ne fait que commencer

Comme chaque année, la liste de joueurs à mettre sous contrat sera imposante et elle inclut des pièces clés du puzzle comme le receveur numéro un de l’équipe, Eugene Lewis, et le quart Trevor Harris.

Mais, avant même de penser à embaucher des joueurs, Danny Maciocia devra nommer celui qui le libérera de son intérim en devenant le prochain entraîneur-chef de l’équipe.

Lewis et Harris l’ont dit, ils veulent savoir qui sera le prochain entraîneur avant de prendre une décision.

Le numéro 87 des Alouettes vient de connaître la meilleure saison de sa carrière et il n’a jamais été en meilleure position pour négocier.

Finaliste de l’Est au titre de joueur par excellence, Lewis aura 30 ans quand la prochaine saison prendra son envol.

Nous sommes à notre meilleur pendant un certain temps seulement. Nos carrières ne sont pas éternelles. À un moment donné, tu dois être un peu égoïste. Tout le monde fait ce qui est le mieux pour soi et je dois faire de même , a dit l’ancien de l’Université de l’Oklahoma, qui n’a besoin que de trois crédits pour compléter son diplôme en ressources humaines.

Lewis, n’a pas d'agent pour le moment et semble vouloir se représenter lui-même dans la prochaine négociation.

Et, comme l’argent est limité sous le plafond salarial de la LCF (5,51 millions de dollars en 2023), Lewis ne parle pas de chiffres, mais il souhaiterait se sentir plus engagé dans les décisions de l’équipe.

Je veux faire partie du processus de décision. Je veux connaître l’entraîneur-chef, les entraîneurs de position, le directeur général. Je ne veux pas juste apprendre leur nomination et avoir à m'ajuster.

Il faut comprendre qu’en moins de sept saisons à Montréal, Lewis a déjà travaillé sous les ordres cinq entraîneurs-chefs et trois directeurs généraux.

Oui, il veut être payé à sa juste valeur et il aimerait bien que ce soit dans une organisation qui offre une certaine stabilité.

À la recherche de stabilité

Que ce soit Lewis, Trevor Harris, Marc-Antoine Dequoy ou Almondo Sewell, tous souhaitent voir les Alouettes prendre le chemin de cette fameuse stabilité, et ça commence avec la nomination du prochain entraîneur-chef.

Peu importe qui ça va être, on veut juste que ce soit quelqu’un avec qui on va bien s’entendre, mais surtout quelqu’un qui n’apportera pas de distraction , a dit Marc-Antoine Dequoy.

Pour préciser sa pensée sur les distractions potentielles, Dequoy a parlé de du monde qui a été une distraction pour l’équipe parce qu’il parlait sur Twitter , en faisant allusion au propriétaire minoritaire Gary Stern.

Mais, c’est quand même lui qui est responsable de mon chèque de paye. Donc je n’ai rien contre lui , a-t-il ajouté en éclatant de rire.

Dequoy, Sewell et William Stanback ont rendu hommage à la résilience de leurs coéquipiers qui ont su faire fi de tout le brouhaha engendré par le mauvais début de saison et le congédiement de Khari Jones.

Je suis fier qu’avec tout ce qui s’est passé, tous les changements au sein de l’équipe, d'avoir pu mettre ça de côté et d'avoir pu progresser comme équipe. C’est bon d'avoir pu renverser une fiche de 2-6 en 9-9 et d'être allé chercher une victoire en matchs éliminatoires , a conclu Dequoy.

On en faisait des blagues jusqu’à un certain point. On se disait qu’un magazine d’enquête (30 for 30) ne parviendrait pas faire le tour de la moitié de ce qui se passait autour de l’équipe , dit le vétéran joueur de ligne défensive, Almondo Sewell qui, à 35 ans, a bien l’intention de venir disputer une 12e saison dans la Ligue canadienne.

Les joueurs qui ont rencontré la presse lundi ne sont naturellement pas prononcés sur les éventuels candidats pour le poste d’entraîneur-chef. Mais, visiblement, ils ont hâte de savoir qui sera le prochain patron.

Les noms d’André Bolduc, Anthony Calvillo et Noel Thorpe sont ceux qui reviennent le plus souvent quand on regarde à l’intérieur de l’organisation. Les trois hommes ont déjà été adjoint à l’entraîneur-chef, mais Bolduc est le seul à avoir dirigé une équipe, le Vert & Or de l’Université Sherbrooke de 2007 à 2011.

Et, si jamais l’entraîneur-chef vient de l’extérieur, il arrivera peut-être avec de nouveaux adjoints.

Bref, le travail est loin d’être terminé pour Danny Maciocia.

On en saura un peu plus lors du bilan de l’état-major des Alouettes la semaine prochain, qui était initialement prévu pour mercredi, mais qui a été remis, car la Ligue canadienne préfère que toute l’attention soit sur le match de la Coupe Grey cette semaine.