Des doutes sur l’identité des partisans déjà en liesse au Qatar

Sur des images apparaissent des supporteurs affichant les couleurs de la France, du Brésil, du Cameroun ou encore du Portugal. Elles sont présentées comme des rassemblements de personnes venues du monde entier pour célébrer le soccer à Doha.

Des internautes ont rapidement évoqué certains doutes sur l’identité de ces partisans, dont la plupart semblent provenir du Moyen-Orient. On soupçonne notamment que des travailleurs migrants aient reçu de l’argent pour parader devant les caméras.

Voici à quoi ressemble une Coupe du monde achetée. Des prétendus supporteurs de l’Angleterre, de l’Espagne, du Brésil et de l’Argentine qui organisent des parades à Doha. Ça n’a pas l’air suspect du tout , a écrit sur Twitter le journaliste néerlandais Aäron Loupatty, en partageant des vidéos de célébrations.

Des travailleurs migrants?

Vendredi dernier, un journaliste de l'AFP au Qatar a observé des rassemblements impliquant des milliers de travailleurs migrants rassemblés pour fêter la Coupe du monde à venir.

Les partisans portaient les couleurs des équipes de l'Argentine, du Brésil ou du Royaume-Uni et les festivités étaient autorisées par les autorités locales.

Les migrants représentent plus de 80 % des 2,8 millions d'habitants du Qatar. Ils sont majoritairement originaires d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal, mais aussi des Philippines et de pays africains comme le Kenya et l'Ouganda.

Les ouvriers étrangers au Qatar adorent le football et ils ont acheté un grand nombre de billets pour la Coupe du monde, a indiqué l'un des organisateurs des rassemblements à l'AFP.

C'est un jour de joie pour nous , se réjouit Rajesh, un des supporteurs sur place. Il n'est pas question de politique, nous allons uniquement chanter pour le football, surtout pour Lionel Messi.

C'est ça notre liberté d'expression , dit Aju, un autre partisan de l'équipe argentine. Les conditions de travail sont bien sûr difficiles (...) mais le Mondial est un événement unique.

Le média belge Les Sports a révélé lundi que le Qatar aurait offert à des partisans de la Belgique un voyage tout inclus vers la Coupe du monde, en échange d’une publicité favorable pour l’événement.

En 2014, le quotidien britannique The Guardian avait aussi dévoilé que le Qatar aurait embauché des travailleurs migrants afin qu’ils remplissent des sièges vides lors d’une compétition de volleyball.

La chaîne française TF1 Info a toutefois contacté certains groupes de partisans, qui disent avoir organisé ces rassemblements, et qui affirment que les images montrent de véritables supporteurs, notamment des expatriés.

Cachez cette bière que je ne saurais voir

L'authenticité des rassemblements partisans n'est pas le seul sujet de conversation lundi concernant la grande fête du soccer. Les organisateurs cherchent toujours que faire des produits d’un commanditaire principal du tournoi, Budweiser.

Pour la durée de la Coupe du monde, la vente de bières a été autorisée dans le pays musulman, à l’extérieur des stades, et à des heures précises.

Cependant, l’emplacement exact des kiosques continue de poser problème. Le New York Times a indiqué que Budweiser travaillait avec la FIFA pour déplacer les points de vente dans des endroits plus discrets.

La demande proviendrait directement des autorités locales, qui craignent que la présence de l’alcool ne choque la population et entraîne des problèmes de sécurité.

Budweiser est un commanditaire important de la fédération internationale de soccer depuis 1986.