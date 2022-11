Les sombres coulisses de la Coupe du monde au Qatar

Le journaliste français Quentin Müller a rencontré des travailleurs des chantiers qataris. Il a également recueilli les témoignages des veuves de ces travailleurs et de femmes qui servaient de domestiques au Qatar et dans les pays du golfe. Elles ont vécu les pires horreurs. Il a colligé ces années d’enquête dans un livre intitulé Les esclaves de l’homme-pétrole.

Ce que l’on a voulu faire, c’est de mettre un visage sur ces milliers d’anonymes, de travailleurs étrangers qui sont dans la péninsule arabique et qui font la richesse de ces pays-là, explique le journaliste français dans une entrevue accordée à Radio-Canada Sports. On a voulu travailler sur le Qatar et la prochaine Coupe du monde pour montrer qu’il y a un esclavage moderne qui est récurrent.

Quentin Müller travaille avec son confrère Sébastian Castelier depuis plus de cinq ans dans la péninsule arabique. Ils ont également visité les pays qui sont les pourvoyeurs de main-d'œuvre. Ils sont allés à la rencontre des familles, des veuves, et de ceux qui avaient survécu et qui avaient pu rentrer chez eux, le plus souvent sans le sou, car on ne les avait pas payés.

Nous sommes allés au Népal, au Soudan, au Kenya pour essayer de comprendre pourquoi ces travailleurs décidaient de partir dans les pays du Golfe comme le Qatar, indique le journaliste. C’est une question de survie pour eux, car ils n’ont plus à manger. Ils vivent dans des pays qui ne sont pas capables de répondre aux besoins les plus vitaux.

En allant enquêter au Qatar, Quentin Müller était conscient des risques qu’il prenait. Les journalistes ne sont pas vraiment les bienvenus, surtout s’ils enquêtent sur les conditions de vie des travailleurs. C’est avec un visa de touriste qu’il est entré dans le pays.

La couverture du livre « Les esclaves de l'homme-pétrole ». Photo : Gracieuseté : Les éditions Marchialy

C’est un choix qu’il a fallu faire malgré les risques, reconnaît-il. On ne voulait pas que l’on nous impose une visite guidée, en nous choisissant les beaux chantiers, les bons travailleurs à rencontrer. Donc pas question de descendre dans un hôtel où vous devez remplir des formulaires, donner votre passeport. J’ai trouvé par des intermédiaires locaux à me loger dans un dortoir de travailleurs. Pour me déplacer, je ne prenais pas de taxi, mais je prenais l’autobus des travailleurs. Je me mêlais à eux avec un masque, une casquette, donc je cachais ma peau blanche comme ça. Et quand je sortais, j’enlevais ma carte Sim de mon téléphone pour ne pas être repéré. Il faut savoir que les services de renseignements dans ces pays sont extrêmement organisés et puissants. Ils peuvent vous retrouver à chaque instant. Il y a des caméras partout. C’est une société extrêmement policière, très contrôlée. Il fallait donc faire attention, je ne craignais pas pour moi, mais pour tous ces travailleurs qui allaient me faire confiance en témoignant.

Quentin Müller va réussir à gagner la confiance de certains travailleurs et va pouvoir ainsi recueillir leurs témoignages et découvrir des histoires d’horreurs.

Ce sont des histoires, dures à entendre, graves et qui sont inhérentes à une période que l’on pensait révolue. Ces gens, quand ils racontent ces violences-là, ils les racontent avec une immense bravoure. On a vu peu de gens pleurer, aucun n’hésitait à aller dans les détails. C’est comme s’ils avaient vécu l’enfer et que c’était leur destinée. Il y a une espèce de fatalisme derrière tout cela. Je peux vous dire que l’on ne s’y fait pas d’entendre toutes ces atrocités. Après avoir entendu autant d’horreurs, on ne s’habitue pas et on ne sort pas indemne. Mais il ne faut pas non plus s’habituer, car on banalisera toutes ces atrocités commises par des gens qui se pensent supérieurs et qui hiérarchisent la race humaine.

L’histoire de Mélanie

Quentin Müller va être particulièrement marqué par l’histoire d’une domestique d’origine malgache. Si les conditions des travailleurs qui sont sur les chantiers qataris sont dignes d’une autre époque, celles des employées de maison dans les pays du golfe ressemblent aux plus sombres romans d’Émile Zola.

Mélanie était partie pour que sa fille ait un monde meilleur et puisse aller à l’école et que ses parents puissent manger à leur faim, explique le journaliste. Elle va donc se sacrifier en allant travailler comme domestique. Et comme la plupart des femmes africaines, elle va tomber dans une famille extrêmement violente, qui va la battre et lui faire faire des horaires de travail inhumains. Elle était donc corvéable à merci. Quand ce ne sont pas les coups qui pleuvent, il y a parfois des agressions sexuelles. Mélanie a fui les coups de son maître de maison, mais elle ne pouvait pas porter plainte, car en quittant son employeur elle entrait dans l’illégalité. Dans sa fuite, Mélanie va être aidée par une autre Africaine. Elle pensait alors s’en sortir, mais elle va s’apercevoir qu’elle est dans une maison close et que l’on va la prostituer. Elle ne survivra pas. On la retrouvera assassinée ou par son proxénète ou par un client qui considère que ces femmes sont des produits jetables.

Quentin Müller a pu obtenir la vidéo de son enterrement.

On peut la voir être jetée dans un trou avec un bulldozer qui la recouvre de terre. On l’a enterré comme on enterre son chien. Voilà l’histoire de Mélanie qui avait à peine 20 ans et qui a passé les plus belles années de sa vie à servir un homme qui la battait , raconte, passablement ébranlé, le journaliste.

Il ne fait pas de différence entre les travailleurs qu’il a rencontrés et les conditions de travail de toutes ces femmes domestiques qui pensaient trouver l’Eldorado en allant au Qatar ou dans d’autres pays du golfe peu regardants sur le prix de la vie humaine. Le journaliste va colliger des histoires de plus en plus sordides. Comme il le dit lui-même, on ne sort pas indemne après avoir entendu autant d’horreurs.

Des travailleurs s'affairent dans le stade Lusail à Doha au Qatar. Photo : Getty Images / Shaun Botterill

Il faut que les gens sachent que ces pays tirent leur puissance des larmes et du sang des travailleurs précaires, souligne Quentin Müller. Même si l’on se doit de prendre du recul, en tant que journaliste, on porte quand même ces voix, ces histoires horribles et inhumaines. Et l’on veut maintenant que ces voix résonnent un peu partout dans le monde et que les gens prennent conscience que ce mondial au Qatar, comme tous les événements qui ont lieu dans ces pétromonarchies, a un prix et qu’il se résume dans le titre de notre livre, Les esclaves de l’homme-pétrole. Il faut que les gens sachent que ces pays tirent leur puissance des larmes et du sang des travailleurs précaires. Il faut rendre hommage à tous ces gens qui, au prix de leur vie, ont contribué à enrichir tous ces pays.

Quand on demande au journaliste français si après le coup d’envoi de la Coupe du monde, on va oublier le prix qu’elle a coûté, la réponse est directe.

Regardez ce qui se passe depuis des mois, on ne parle pas de football. On parle surtout de tous ces excès, de tous ces abus. On parle de vies humaines, de milliers de morts. On parle de travailleurs exploités encore aujourd’hui. Bien sûr que le ballon va rouler, mais on va aussi se souvenir que l’on aura réussi à parler du droit des travailleurs. Cet événement qu’est la Coupe du monde au Qatar n’aura pas été vain. Et même s’il a créé beaucoup de sang et de larmes chez les travailleurs, on aura parlé de ce sujet-là.

Malgré toutes les promesses et les déclarations qui se voulaient rassurantes de la part des dirigeants de la FIFA et des chefs de l’Émirat concernant le respect des conditions de vie des travailleurs, il y a quelques jours, on les a expulsés par centaines manu militari de leur logement. Certains avaient quelques heures pour déménager, d’autres qui rentraient des chantiers n’ont même pas eu le temps de ramasser leurs quelques biens. Tout cela, pour faire place nette afin d’accueillir les centaines de supporteurs qui devront se loger à des coûts prohibitifs durant un mois de compétition.

Après tout ce qu’il a vécu et ce qui se passe encore au Qatar, est-ce que Quentin Müller va boycotter la Coupe du monde?

C’est une question que l’on me pose souvent indique le journaliste. Je ne vais pas dire aux amateurs ou aux joueurs quoi faire. Moi, je vais la regarder, car je suis avant tout un fan de football, mais j’ai aussi fait mon travail de journaliste pour montrer à quel prix on va regarder cette Coupe du monde. Je veux que l’on pense à tous ces hommes et ces femmes et à toutes ces familles endeuillées avant chaque match et cela sera déjà une grande victoire. La responsabilité incombe à la FIFA qui dès le départ aurait dû mettre en place des principes éthiques et moraux et ne pas l’attribuer au Qatar. Maintenant, il est trop tard. Il faut juste regarder cette Coupe du monde avec conscience et dignité.

Plusieurs organisations non gouvernementales, dont Amnistie internationale, réclamaient la création d’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs décédés ou blessés sur les chantiers des stades. La réponse des autorités qataries ne s’est pas fait attendre. Le ministre du Travail Ali ben Samikh Al-Marri a répondu qu’il n’en est pas question. Chaque mort est une tragédie, mais il n’y a pas de critères pour établir ce fonds. Où sont les victimes? Avez-vous les noms? a-t-il déclaré.

Selon le ministre qatari des Finances, le pays organisateur va dépenser 200 milliards de dollars pour l’événement. La FIFA, elle, va octroyer la somme de 440 millionsen primes pour les équipes participantes, dont 42 millions au vainqueur.