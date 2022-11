Il s’agit d’un moment solennel très attendu de la part des observateurs et des partisans.

Les cadres de cette équipe, dont Samuel Piette, Jonathan David et Alphonso Davies, se sentaient probablement bien plus sereins que d’autres jeunes joueurs qui ont dû vivre l’un des moments les plus forts de leur carrière lors de cette annonce.

Je pense notamment à James Pantemis qui a finalement été sélectionné, probablement en remplacement du gardien Maxime Crépeau blessé lors de la finale de la Coupe MLS.

Le gardien du CF Montréal revient de très loin. Il a vécu une saison en dents de scie, en raison de la gestion que lui a réservée l’entraîneur Wilfried Nancy.

Son rôle de titulaire dans la cage du Bleu-blanc-noir s’est dessiné en toute fin de saison, et sa présence au Mondial était loin d’être assurée. Mais le soccer réserve de magnifiques histoires et montre que le travail et l’investissement à l’entraînement seront toujours récompensés.

James Pantemis Photo : Gracieuseté du CF Montréal

From Kirkland to Doha... We made it. (De Kirkland à Doha... nous l'avons fait.)

Tels étaient ses commentaires sur les réseaux sociaux, où ce dernier déclarait sa fierté de vivre un événement unique dans une carrière.

Un autre talent du CFM a dû vivre ce moment de façon très particulière.

Ismaël Koné était un joueur amateur il y a encore deux ans. Il développait son soccer dans le club local du CS Saint-Laurent. Aujourd’hui, il se retrouve en position de jouer un rôle majeur dans l’équipe nationale à l’issue d’une saison remarquable.

Un véritable conte de fées pour le jeune Québécois qui aura une nouvelle occasion de faire monter sa valeur auprès des clubs européens qui suivent de près ce joyau depuis le début de la saison.

Ces histoires sportives et personnelles doivent être des inspirations pour la jeunesse québécoise.

Ces jeunes talents incarnent le fait que les plus grands rêves sont permis aujourd’hui.