George Russell l’emporte à Sao Paulo, doublé Mercedes-Benz

Russell partait de la pole position, mais ce ne fut pas un cavalier seul pour le Britannique. Il a survécu à deux relances (au 7e et au 59e tour) pour remporter sa première victoire en F1.

Lewis Hamilton a assuré le doublé à Mercedes-Benz, dont c'était la première victoire en 2022 et le premier doublé.

Russell devient aussi le 113e pilote de l'histoire de la F1 à remporter un Grand Prix. Carton plein à Sao Paulo pour le Britannique qui avait remporté la course sprint, samedi. Il a aussi marqué le point bonus du meilleur tour en course.

Quelle sensation incroyable, a réagi Russell. Je savais que ce serait dur au moment des relances, car Lewis m'a mis beaucoup de pression. Mais j'ai résisté.

Membre du programme de développement des pilotes de la marque allemande, le grand pilote (186 cm) a passé deux ans chez Williams, motorisée par Mercedes-Benz, pour faire ses gammes.

Au-delà de sa vitesse pure, c'est sa capacité à tout bien faire dans son tour quand cela compte qui est impressionnante, a dit le Torontois Nicholas Latifi, son ancien coéquipier. Et il excelle dans la gestion des petits détails.

Hamilton a dû remonter le peloton après un accrochage avec Max Verstappen au 7e tour dans les S de Senna. Le Néerlandais a chuté au 17e rang après un arrêt pour changer son aileron avant.

Il a ensuite été jugé coupable et a écopé d'une pénalité de 5 secondes à purger à l'arrêt suivant.

Hamilton a pu continuer après avoir glissé de la 2e et la 9e place. Il s'est battu dans une Mercedes-Benz meurtrie pour se hisser sur le podium, au terme d'un premier relais très long de 30 tours.

Il est resté dans le top 3 après son deuxième arrêt au 49e tour, et a hérité de la 2e place au 54e tour quand Carlos Sainz fils (Ferrari) a fait son dernier arrêt aux puits.

Accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au 7e tour. Le Néerlandais va recevoir une pénalité de 5 secondes. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Max Verstappen a fini 6e devant son coéquipier Sergio Pérez. Dans le dernier tour, l'équipe Red Bull lui a demandé de laisser passer Pérez. Il n'a visiblement pas obtempéré.

Le Québécois Lance Stroll a fini 10e devant son coéquipier Sebastian Vettel, et marque un point.

Il s'est passé beaucoup de choses dans cette course, a dit Stroll. La deuxième neutralisation m'a permis de gagner des places (de P13 à P10). La voiture se comportait mieux avec les pneus tendres à la fin.

Je suis satisfait du point que je suis allé chercher, affirme-t-il, mais Alfa Romeo Sauber nous devance au classement, et on aimerait passer devant à Abou Dhabi. On va essayer.

Grâce aux deux points marqués par Valtteri Bottas à Sao Paulo, Alfa Romeo Sauber (55) a cinq points de plus qu'Aston Martin (50) au classement des constructeurs, avec une course à disputer.

Enfin, Nicholas Latifi a terminé au 16e rang.

La voiture s'est mieux comportée en course, a expliqué le Torontois. On a réparé le fond plat qui avait été endommagé samedi, et l'auto réagissait mieux. Mais j'ai bloqué une roue dans le premier tour et abîmé mon pneu, ce qui m'a ralenti dans le premier relais. Ensuite, un arrêt un peu brouillon m'a fait perdre du temps.

La bataille pour la deuxième place au classement des pilotes sera à suivre dans les Émirats. Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) ont le même nombre de points, soit 290.

Max Verstappen aura une belle occasion de se reprendre à Abou Dhabi et d'aider son coéquipier à finir la saison au 2e rang et à assurer le doublé des pilotes Red Bull au général.

Classement du Grand Prix du Brésil:

1.George Russell (GBR/Mercedes-Benz), les 305,909 km en 1 h 38:34,044

2.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 1,529 seconde

3.Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 4,051

4.Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 8,441

5.Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 9,561

6.Max Verstappen (NED/Red Bull) à 10,056

7.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 14,080

8.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 18,690

9.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Sauber) à 22,552

10.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 23,552

11.Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 26,183

12.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo Sauber) à 29,325

13.Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 29,899

14.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) à 31,867

15.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 36,016

16.Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 37,038

17.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 1 tour

Meilleur tour en course:

George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:13,785 au 61e tour à la moyenne: 268,982 km/h

Abandons: