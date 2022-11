L’arbitre en chef de la région Laurentides-Lanaudière, Martin Sigouin, dit être incapable de recevoir des réponses claires quant à l’utilisation de sommes d’argent destinées aux officiels qu’il représente. Avouant avoir perdu confiance aux dirigeants de Hockey Laurentides-Lanaudière, il dit en être venu à la conclusion qu’il devait remettre sa démission.

Selon plusieurs sources, le geste de M. Sigouin a été imité par Gabrielle Cyr (arbitre en chef du nord de la région), Pascal Lepage (arbitre en chef du secteur ouest), Marc-Antoine Malo-Blouin (arbitre en chef du secteur est), Miguel Fréchette (arbitre en chef du secteur centre) et Maxime Desjardins (arbitre en chef du programme élite).

En plus, tous les responsables des assignations et les trésoriers collaborant avec ces arbitres en chef auraient quitté leur poste. Toute la structure concernant la rémunération et l’encadrement des arbitres a donc disparu d’un coup.

Si l’on ajoute cette situation à la pénurie d’officiels qui frappe le hockey mineur québécois, la région Hockey Laurentides-Lanaudière se retrouve donc plongée au sein d’une crise majeure. D’autant plus que cette région est l’une de celles où l’on retrouve le plus d’équipes et de joueurs au Québec.

***

Vendredi soir, le président de Hockey Laurentides-Lanaudière, Alain Tardif, a émis un court communiqué annonçant avoir reçu et accepté les démissions des responsables de l’arbitrage et qu’en conséquence, toutes les parties régulières devant être disputées sur ce vaste territoire, des catégories M11 à junior, étaient suspendues jusqu’au jeudi 17 novembre à minuit.

Ce document s’est mis à circuler sur les réseaux sociaux et de nombreux parents, furieux, se sont tournés vers les représentants des médias pour essayer de comprendre de quoi il en retournait. La plupart des gens croyaient que les arbitres venaient de déclencher une grève alors que ce n’était pas le cas.

Tous ces matchs ont été annulés pour absolument rien. (…) J’ai démissionné mais je n’ai jamais dit aux arbitres de ne pas aller officier leurs matchs , déplore l’arbitre en chef démissionnaire Martin Sigouin.

Des arbitres étaient assignés pour toutes les rencontres qui devaient être disputées et tout était inscrit dans la plate-forme que nous utilisons pour assigner les officiels. Nous n’avions rien effacé et tout était sous contrôle.

En annulant les rencontres, les gens de Hockey Laurentides-Lanaudière nous font passer pour des gens qui prennent les jeunes en otage alors que ce n’est vraiment pas le cas. Au contraire, les arbitres étaient assignés de manière à se donner une semaine pour régler le conflit , explique Martin Sigouin.

Dans une lettre adressée à son groupe d’officiels des municipalités de Terrebonne, Mascouche et St-Lin, l’arbitre en chef Miguel Fréchette a corroboré la version de Martin Sigouin.

***

Les griefs des officiels en chef de la région Laurentides-Lanaudière sont assez nombreux et concernent parfois des sommes d’argent importantes dans le contexte du hockey mineur. Dans certains cas, on parle de montants surpassant les 30 000$ par année, qui auraient dû être consacrés aux officiels de la région et qui ne l’auraient pas été.

À titre d’exemple, Martin Sigouin soutient qu’au cours des dernières années, une portion des frais d’accréditation des quelque 500 arbitres de la région (60$ par officiel) aurait dû être consacrée à la supervision des arbitres, aux dépenses de kilométrage ou à toutes autres dépenses reliées aux officiels. Et que ça n’a pas été le cas.

Il évoque aussi un programme d’aide à la supervision des officiels pour lequel Hockey Laurentides-Lanaudière a reçu une subvention de Hockey Québec la saison dernière. Cette subvention était conditionnelle, dit-il, à ce que HLL consacre une somme équivalente à la subvention reçue à la supervision de ses arbitres.

Or, aucun superviseur n’a encore été payé pour ces tâches effectuées la saison dernière et je sais que HLL a reçu l’argent de Hockey Québec. Si je ne pose pas de questions, cet argent reste dans les comptes de HLL ou il est distribué ailleurs. Et mes superviseurs ne sont pas payés , déplore-t-il.

Dans la lettre qu’il a adressée à son groupe d’officiels, Miguel Fréchette a par ailleurs expliqué que les arbitres de Laurentides-Lanaudière venaient d’apprendre qu’ils sont les seuls au Québec à se faire prélever un pourcentage de leur rémunération pour assurer le fonctionnement de leur structure. Par exemple, pour compenser financièrement les responsables des assignations ou de la rémunération.

***

À force de poser des questions, ce débat comptable est devenu un débat sur la transparence aux yeux des responsables des arbitres.

Si on additionne tous ces montants et qu’on les multiplie avec les années, ça fait beaucoup d’argent. Et les gens de HLL ne sont pas capables de me répondre ou de m’expliquer où est allé cet argent. On nous donne des réponses évasives , estime Martin Sigouin.

Cette situation semble avoir atteint le point d’ébullition mercredi dernier à l’occasion d’une réunion d’urgence avec le conseil d’administration de HLL.

Tant Martin Sigouin que Miguel Fréchette soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu de réponses claires lors de cette rencontre au cours de laquelle le président de HLL, Alain Tardif, était absent.

Suite à cette réunion, la crise de confiance a éclaté et les démissions se sont mises à pleuvoir.

***

Les arbitres en chef de Laurentides-Lanaudière disent par ailleurs en avoir ras-le-bol des pressions qu’ils subissent pour éviter les annulations de matchs et pour faire en sorte que des duos ou trios complets d’officiels soient assignés à tous les matchs.

Nous avons perdu beaucoup d’arbitres durant la pandémie et il arrive que nous soyons forcés de demander le report de certains matchs quand nous manquons d’effectifs. Mais HLL exerce beaucoup de pression et nos responsables des assignations travaillent très fort. Je ne comprends pas cette pression qu’on nous impose parce que nous nous en imposons déjà beaucoup. HLL ne nous appuie pas dans cette période difficile.

On nous dit que nous avons 200 nouveaux arbitres et que tout devrait bien aller. Mais les nouveaux ont 13, 14, 15 ou 16 ans. Il faut les former, les encadrer Et pour l’instant, ils peuvent seulement officier des matchs des plus petites catégories , explique-t-il.

Sollicité pour une entrevue, le président Alain Tardif a révélé qu’un membre du conseil d’administration de HLL avait été mandaté pour rencontrer Martin Sigouin dès ce dimanche pour voir s’il serait possible de trouver un terrain d’entente afin que la saison de hockey mineur reprenne son cours normal.

C’est donc une histoire à suivre.