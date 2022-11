Trois Québécois sélectionnés pour la Coupe du monde

Du lot, pas moins de 3 Québécois et 6 joueurs du CF Montréal se sont taillés une place pour Doha.

Gardiens

Dans les buts, Milan Borjan (Red Star de Belgrade) se trouve sans surprise dans la chaise du gardien no 1. Souvent capitaine en phase de qualifications, Borjan, 35 ans, compte 67 sélections avec le Canada. En raison de la blessure subie par Maxime Crépeau en finale de la MLS, James Pantemis (CF Montréal) se trouve dans la position de doublure de Borjan, tandis que Dayne St. Clair (Minnesota United) agira à titre de troisième gardien.

Défenseurs

Devant la cage canadienne, sept défenseurs ont été convoqués par le sélectionneur John Herdman, dont trois visages familiers des amateurs de soccer montréalais.

Kamal Miller, Alistair Johnston et Joel Waterman, tous trois du CF Montréal, composeront le charnière défensive en compagnie de Sam Adekugbe (Hatayspor, Turquie), Steven Vitoria (Chaves, Portugal), Richie Laryea (Toronto FC) et Derek Cornelius (Panetelikos, Grèce). Surprise : Doneil Henry (Toronto FC), ténor de l'équipe nationale et leader du groupe canadien, n'a pas été sélectionné pour le Qatar, lui qui s'est blessé lors de la période d'échauffement du match préparatoire face à Bahreïn.

Milieux

Chez les milieux de terrain, Stephen Eustaquio (Porto, Portugal) est le maestro principal du groupe composé par John Herdman, tandis qu'Atiba Hutchinson (Besiktas, Turquie), joueur le plus capé de l'équipe national (39 ans, 97 sélections) ,représente le leader indiscuté des 26 joueurs qui seront du voyage au Qatar.

Pour les appuyer, deux Québécois du CF Montréal devraient voir des minutes au Mondial: Samuel Piette et Ismaël Koné, dont l'ascension fulgurante lui permet de prendre part à une Coupe du monde au jeune âge de 20 ans. Il devient le plus jeune joueur du Canada à participer au tournoi.

Avec eux, on compte Liam Fraser (KMSK Deinze, Belgique), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC) et David Wotherspoon (St. Johnstone, Écosse).

Attaquants

Devant, l'artillerie canadienne compte sur la principale vedette de l'équipe, Alphonso Davies, du Bayern de Munich.

Jonathan David (Lille, France), 3e au classement des buteurs de Ligue 1 en France, Tajon Buchanan (Bruges, Belgique) et Cyle Larin (idem) constituent les principales options offensives, tandis que Junior Hoilett (Reading, Angleterre), Lucas Cavallini (Whitecaps de Vancouver), Liam Millar (FC Bâle, Suisse) et Ike Ugbo (Troyes, France) complètent le banc canadien.

Dernièrement, John Herdman a privilégié un schéma à deux attaquants, qui pourraient être Davies et David, ce qui déplacerait Tajon Buchanan au poste de piston droit.

Le Canada entamera le Mondial le 23 novembre face à la Belgique, classée 2e du monde. Avec ses joueurs-vedettes tels que Kevin de Bruyne (Manchester City, Angleterre) ou encore Thibault Courtois (Real Madrid), le test sera d'envergure pour l'unifolié.

Suivront des duels face à la Croatie (12e au classement FIFA), le 27 novembre, puis au Maroc (22e). Le Canada pointe au 41e rang du classement FIFA des équipes nationales.