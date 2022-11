Félix Auger-Aliassime battu d’entrée à Turin, par Casper Ruud

Auger-Aliassime, 6e au monde, est arrivé à Turin, gonflé à bloc par une fin de saison remarquable. Sa défaite en demi-finale du tournoi ATP 1000 de Paris le 5 novembre mettait fin à une série de 16 victoires d'affilée.

C'est sa première participation aux finales ATP de fin de saison. Il fait partie du groupe Vert, avec Ruud, Rafael Nadal et Taylor Fritz. Ces deux derniers s'affronteront plus tard dimanche.

Ce premier match avait un goût de revanche pour le Québécois de 22 ans, car Ruud l'avait battu en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Montréal.

Bien servi par son service, Auger-Aliassime avait tous les ingrédients pour battre le Norvégien, no 4 au monde. Mais il faut croire que les meilleurs ingrédients ne font pas toujours la meilleure recette.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Félix Auger-Aliassime au service dans son premier match à Turin Photo : Getty Images / Marco Bertorello

Il a été malmené par Ruud dans la première manche qui est allée au bris d'égalité que le Norvégien a mis dans sa besace par 7 points à 4.

Le Québécois a tenté de renverser la vapeur en deuxième manche. Il a pris les devants 2-1, mais Ruud pugnace est revenu à la marque et a repris l'avantage 4-3, et après avoir brisé le service de son adversaire au septième jeu de la manche.

Mené 5-3, Auger-Aliassime a servi pour rester dans le match, ce qu'il a fait avec un jeu blanc.

Mais Casper Ruud a remporté ce premier match sur son service, à sa première balle de match, 7-6 et 6-4 en 1 heure 51 minutes.

Je joue mieux, et ça me soulage, car les deux derniers mois ont été difficiles, a dit Ruud après sa victoire. Cette victoire me fait du bien. Félix est en grande forme, et pour le battre, je devais jouer mon meilleur tennis, et c'est ce que j'ai fait dans ce premier match.

Dans la défaite, Auger-Aliassime a réussi 14 as et a maintenu un taux de réussite de 84% de jeux gagnés sur sa première balle de service.

C'était pour le Québécois une troisième défaite d'affilée face à Casper Ruud dans ce quatrième affrontement entre les deux joueurs. Le Norvégien mène maintenant le duel, 3-1.

Auger-Aliassime devra trouver le moyen de gagner dans ses deux prochains matchs du groupe Vert, contre Rafael Nadal et Taylor Fritz. Les deux joueurs les mieux classés du groupe à la fin du tournoi rotation passeront en demi-finales du tournoi.

Casper Ruud connaît une fin de saison 2022 difficile après avoir atteint la finale des Internationaux de France (sur terre battue) et du tournoi ATP 1000 de Miami (sur dur).

En 2021, il avait atteint le carré d'as des finales ATP de la saison 2021 fort de son rang de no 2 mondial.