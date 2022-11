Évidemment, quand le CH a confié le capitanat au jeune Ontarien de 23 ans, la décision, peut-on imaginer, était mûrement réfléchie.

Il y avait beaucoup d’éléments à considérer. Est-ce prématuré? Ce n’est qu’une lettre après tout, mais qui a fait peser un tel poids sur les épaules d’autres gentilhommes avant lui. Saku Koivu, Max Pacioretty, on en passe et des meilleurs.

Pacioretty avait d’ailleurs déjà admis, à l’amorce de sa dernière campagne à Montréal, à quel point il ployait sous son fardeau. Suzuki semble fait d’un autre bois. Vrai qu’il ne la porte que depuis 15 matchs. Forcément, il y aura de ces moments pénibles où la vie s’assombrira à mesure que sa touche offensive lui fera défaut. Que l’équipe aura une obligation de résultats – ce qui n’est pas son lot actuellement – et qu’il devra répondre de l’incapacité du groupe à les obtenir.

Il demeure que sa personnalité, décontractée, détachée et, il va sans dire, son immense talent le place peut-être un peu plus à l’abri de ces écueils.

Samedi soir, contre les Penguins, son trio et lui ont encore une fois mené la charge dans une victoire arrachée en prolongation alors que le CH a dû venir de l’arrière à trois reprises. Il a fait preuve d’une patience légendaire dans l’enclave pour créer l’égalité 3 à 3. Des jeux rares généralement réservés aux grands de cette ligue.

Nick Suzuki tente de déjouer le gardien des Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry, samedi soir. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Au-delà de ses fulgurances, sa façon de se comporter, d’agir en meneur d’hommes, de ne jamais abandonner a soufflé même jusqu’à son entraîneur qui s’est dit pas surpris, mais très impressionné par le jeune centre.

Tout ce qu’il fait par son comportement et ses actions : il confirme la décision qu’on a prise , a ajouté St-Louis.

Il a maintenant 10 buts et 19 points en 15 matchs. Un rythme de 55 filets et 104 points sur une saison complète, cadence qui sera difficile à maintenir. Au-delà des statistiques et des résultats, son audace, sa ténacité, son intelligence du jeu forcent l’admiration ces jours-ci.

Et sans qu’il en soit le seul responsable, évidemment, l’équipe joue à son image. Qu’aime-t-il le plus de ce groupe présentement?

Notre compétitivité. Les gars arrivent prêts. Ils sont vraiment concentrés dans la chambre des joueurs avant le match. Ils prennent ça au sérieux. On a développé d’excellentes habitudes de travail dans les entraînements depuis le début de la saison et il faut continuer comme ça , a détaillé Suzuki.

Le capitaine a marqué de son sceau ce début de saison du Tricolore qui semble en avance sur son plan de relance après 15 matchs.

St-Louis répète constamment que les résultats ne sont pas une fin en soi. Le Canadien n’affiche même pas le classement de la LNH dans son vestiaire s’il faut en croire l’entraîneur. L’insouciance de cette belle jeunesse? Peut-être davantage la philosophie du patron qui, au risque de se répéter, ne s’attend pas à gagner la Coupe Stanley cette saison.

N’empêche que les victoires rendent la vie plus légère, elles font sourire, elles permettent à Cole Caufield de faire jouer I won’t back down du bon Tom Petty après les matchs, une habitude commencée il y a quelques rencontres.

Un enthousiasme contagieux, a spécifié St-Louis. Qui est perpétré par le capitaine, mais qui peut-être tire ses origines de l’entraîneur lui-même.

« Si l’environnement est enthousiaste et que tu ne l’es pas, tu vas détonner. Ça aide tout le monde. Si quelqu’un n’est pas où il devrait être, il se fait remonter par l’enthousiasme. » — Une citation de Martin St-Louis

Vous essaierez ça au bureau.

Du premier trio, ça a semblé avoir un effet sur le second, celui de Brendan Gallagher, Christian Dvorak et Mike Hoffman, ce dernier ayant fourni quatre buts à ses trois derniers matchs dont celui de la victoire samedi.

L’équipe joue bien. Il y a de l’apport de tout le monde, nous avons une chance de gagner chaque soir. On a fait un grand pas de l’avant dans les deux dernières semaines et c’est le fun à voir , a lancé Hoffman.

On ne triche pas , a renchéri Jonathan Drouin, même si l’équipe se prend quelques mauvais coups du sort, que ce soit des buts malchanceux ou encore des punitions discutables. Là où d’autres jeunes auraient pu se laisser gagner par la frustration, ceux du CH redoublent d’ardeur.

On n’a pas besoin de tricher avec le style de jeu qu’on a. On fabrique beaucoup de chances, on a beaucoup de vitesse. J’ai aimé l’engagement et l’effort du début à la fin , a lâché St-Louis.

Et surtout, la plupart de ses hommes joue LA game et non leur game . Le leitmotiv de l’entraîneur qu’il répète à qui veut bien l’entendre depuis quelques semaines. En gros : pas d’égoïsme, une prise de décision juste, lire ce qui se présente à soi au lieu de forcer les choses.

Donc, oui, l’équipe porte déjà l’empreinte de St-Louis et de Suzuki en ce début de saison. Et ça lui réussit plutôt bien.