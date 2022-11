Bennedict Mathurin sort gagnant de son premier duel face aux Raptors

Deux vedettes québécoises de la NBA croisaient le fer samedi soir et c'est Bennedict Mathurin qui en est sorti gagnant.

Mathurin a inscrit 15 points et a aidé les Pacers de l'Indiana à prendre la mesure de Chris Boucher et des Raptors de Toronto 118-104. Boucher a récolté 19 points dans la défaite et a obtenu 7 rebonds.

Les Pacers ont dominé 36-14 au pointage lors des 12 dernières minutes de jeu.

Le jeu a changé quand nous avons démontré un désir de gagner, a noté l'entraîneur-chef des Pacers, Rick Carlisle. Nous trouvions une façon de nous plaindre de toutes les distractions en première mi-temps. C'était énervant. Ce n'est pas la culture que nous construisons. La deuxième mi-temps nous a ressemblé. C'est une victoire qui fait du bien.

Buddy Hield a marqué 22 points et Myles Turner a récolté 19 points et capté 10 rebonds dans la victoire.

Malgré que Tyrese Haliburton a réussi seulement 3 de ses 14 lancers, il a réussi 15 passes décisives.

O.G. Anunoby a marqué 26 points pour les Raptors, qui menaient 90-82 après trois quarts. L'ultime quart a été le pire des Torontois cette saison.

Nous avons eu un très mauvais quatrième quart, a déclaré l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse. Tout fonctionnait pour eux, et rien ne fonctionnait pour nous.

Les Raptors étaient notamment privés de Pascal Siakam, blessé, et de Fred VanVleet, malade.