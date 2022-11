Jordie Benn inscrit le but vainqueur à son premier match pour les Maple Leafs

Jordie Benn a inscrit le but vainqueur à ses débuts avec les Maple Leafs et la formation torontoise est a comblé un retard de deux buts pour défaire les Canucks de Vancouver 3-2, samedi soir.

Les Maple Leafs était en retard 2-0 après une période, mais Auston Matthews et Pierre Engvall ont permis à leur équipe de niveler la marque au début de la deuxième. Puis, au milieu de la période, Benn a inscrit ce qui va s'avérer le but vainqueur, à son tout premier match dans l'uniforme torontois.

Erik Kallgren a effectué 28 arrêts à son deuxième départ en deux soirs. Il était devant le filet lorsque les Maple Leafs ont perdu 4-2 contre les Penguins de Pittsburgh.

Bo Horvat et J.T. Miller ont inscrit les deux buts des Canucks, qui ont laissé filer une sixième avance de plus d'un but cette saison. Spencer Martin a stoppé 32 tirs.

Les Oilers triomphent en Floride

Le défenseur Tyson Barrie a fait mouche deux fois, Stuart Skinner a réalisé 40 arrêts et les Oilers d'Edmonton ont battu les Panthers de la Floride 4-2, samedi.

Le deuxième filet de Barrie est survenu quatre secondes après un avantage numérique à 6:53 du troisième vingt pour redonner l'avance aux Oilers.

Warren Foegele et Ryan Nugent-Hopkins, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Oilers, tandis que Sam Bennett a marqué les deux buts Panthers.

Les Oilers rentrent à la maison après avoir remporté deux de leurs quatre matchs consécutifs sur la route.

Avant d'affronter les Oilers, les Panthers avaient remporté ses deux derniers duels.

Les Oilers ont gâché le retour d'Aaron Ekblad (blessure) et de Matthew Tkachuk (suspension) dans la formation des Panthers.

Le nom d'Ekblad était sur la liste des blessés à long terme après avoir été blessé le 17 octobre à Boston alors que Tkachuk a été suspendu deux matchs en raison d'un coup de bâton à l'intention du gardien des Kings de Los Angeles, Jonathan Quick, le 5 novembre.