Le pistard québécois Mathias Guillemette crée la surprise à Majorque

Après s'être classé au 6e rang du scratch, la première course de deux courses du volet endurance à Majorque, Mathias Guillemette a vaincu les 17 autres coureurs qui prenaient part à la course d'élimination.

Lors de la course d'élimination, chaque autre tour un pistard est éliminé et retiré du peloton, jusqu'à un sprint final entre les deux derniers cyclistes restants.

Après avoir éliminé le Britannique Mark Stewart, Mathias Guillemette et l'Américain Gavin Hoover ont pu se disputer la victoire à un contre un, en ralentissant et s'étudiant comme des sprinteurs. Guillemette a été le premier à lancer son sprint et dès les premiers puissants coups de pédale du Canadien, son rival a jeté l'éponge.

J'ai travaillé fort sur le côté tactique des courses d'élimination. La dernière fois que j'en ai fait une, j'ai terminé 4e et j'étais déçu. J'ai regardé beaucoup d'autres courses, et on dirait que ç'a fonctionné!, a déclaré le cycliste de Trois-Rivières après la course.

Avec cette victoire et sa 6e place au scratch, il a pris le 2e rang du classement général du volet endurance.

Mathias Guillemette est un espoir canadien en cyclisme. Photo : MICHEL GUILLEMETTE

Au keirin, Mitchell s'est bien repris avoir été disqualifiée au sprint. Elle a tout juste été devancée à la ligne par la Colombienne Martha Bayona pour terminer en 2e position.

Du côté féminin des courses d'endurance, Sarah Van Dam est au 4e rang du classement général avec une 4e position au scratch et une 5e à la course d'élimination. Maggie Coles-Lyster est au 9e rang (14e et 4e).

La Ligue des champions de l'UCI compte quatre autres manches et se conclut au début du mois de décembre, à Londres.