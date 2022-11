Les Canadiennes gagnent l’or en poursuite à la Coupe du monde en Norvège

Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont remporté samedi l'épreuve poursuite de la Coupe du monde de Stavanger en Norvège.

Les patineuses canadiennes ont terminé la course poursuite en 3 minutes 1 seconde et 810/1000.

Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann d'Ottawa et Valérie Maltais de La Baie ont devancé de 48 centièmes les Néerlandaises et de 1,09 seconde les Japonaises.

Dix équipes participaient à la finale. Les Norvégiennes n'ont pas terminé l'épreuve.

La veille, le Canada avait fini 5e de la course poursuite messieurs.

Dubreuil récolte l'argent

Laurent Dubreuil, de Québec, a enregistré un chrono de 34,750 s pour finir deuxième du 500 m.

Il a terminé son effort à 5 centièmes de seconde du vainqueur, le Japonais Yuma Murakami (34,708).

Le Montréalais Christopher Fiola a fini au 7e rang (35,248) tandis que Cédrik Brunet, de Québec, a fini 15e (35,685).

Au 1500 dames, Ivanie Blondin a fini au 4e rang avec un temps de 1:58,256.

Isabelle Weidemann a fini au 14e rang (2:00,812) et la Manitobaine Alexa Scott a fini 18e (2:03,277).