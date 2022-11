Les Canadiennes perdent la petite finale de la Coupe du monde de rugby féminin

La France a parfaitement réussi à surmonter la déception subie en demi-finale face aux Néo-Zélandaises pour terminer avec la médaille de bronze à l'issue d'un match à sens unique.

Les Françaises l'ont emporté grâce à cinq essais, dont un doublé de l'ailière Marine Ménager, qui leur permet de décrocher une sixième médaille de bronze en neuf éditions.

Les autres essais de la France sont allés à Madoussou Fall, Pauline Bourdon et Anaelle Deshaye.

Les Canadiennes n'ont pas pu proposer grand chose, et, visiblement fatiguées, ont lâché très rapidement selon l'entraîneur des Canadiennes, Kévin Rouet, du Rouge et Or de l'Université Laval.

Les revirements ont été coûteux pour les Canadiennes qui n’ont jamais été en mesure de s’inscrire au tableau, perdant notamment le ballon à onze reprises en territoire français.

La France, qui avait pris une avance insurmontable 22 à 0 à la mi-temps, a remporté une 9e victoire face au Canada en 16 affrontements (9-7).

Cette victoire est une très belle performance, a dit l'entraîneur de la France Thomas Darracq. Arriver à mettre 40 points à l'équipe du Canada, troisième au classement mondial et qui a failli battre l'Angleterre en demi-finale, on voit bien que le potentiel de cette équipe était bien là.

Les Canadiennes tristes de rater la médaille de bronze à la Coupe du monde de 2022 Photo : Getty Images / MARTY MELVILLE

En grande finale, l'Angleterre, qui avait difficilement battu le Canada en demi-finale, s'est inclinée devant la Nouvelle-Zélande qui a conquis samedi son sixième titre.

Dans l'Eden Park d'Auckland plein à craquer, les Néo-Zélandaises sont venues à bout de l'Angleterre 34 à 31 au terme d'une finale spectaculaire et intense.

Les Black Ferns ont interrompu la série de trente victoires des Red Roses , premières au classement mondial. Leur dernière défaite remontait à juillet 2019 face... à la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande conserve ainsi son titre, conquis en 2017 face... à l'Angleterre, championne du monde en 2014.

Les Néo-Zélandaises explosent de joie après leur victoire en finale de la Coupe du monde de 2022 Photo : Getty Images / MICHAEL BRADLEY

La rencontre a été d'une rare intensité, avec une pluie d'essais, les deux équipes ont fait une démonstration: du rugby spectaculaire, avec du suspense, de la tension et du jeu, régalant les 42 579 spectateurs de l'Eden Park, nouveau record de ce stade mythique pour un match de rugby féminin.

Les Anglaises ont été réduites à quatorze dès la 18e minute après le carton rouge infligé à l'ailière Lydia Thompson pour un plaquage non maîtrisé sur l'ailière kiwi Portia Woodman, qui, blessée, a dû quitter la surface de jeu.