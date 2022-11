Ben Shalom: nouvelle avenue de la boxe britannique

MANCHESTER, Angleterre – Ben Shalom est l’archétype du self made man . Pourvu d’une passion pour la boxe et d’un sens inné des affaires, ce jeune homme s’est taillé une place de choix dans la promotion de la boxe au Royaume-Uni.

Sachez tout de suite que Shalom n’a que 28 ans. Natif de Manchester, il étudiait le droit quand avec quelques amis, il organisait des soirées, des concerts et des petits spectacles sur le campus de son université.

Il a, à la même époque, quelques copains qui pratiquent la boxe au niveau professionnel. C’est en allant les applaudir qu’il a le coup de foudre pour le noble art.

J’ai grandi à Manchester, un lieu où la boxe n’est deuxième que derrière le soccer avec Manchester United et Manchester City. Il y avait toujours autour, des garçons que je connaissais qui fréquentaient les nombreux gymnases de boxe de la ville [on les compte en dizaines, NDLR] , a dit Shalom.

À 23 ans, après avoir terminé ses études, il s’avoue à lui-même qu’il n’a aucune envie d’être avocat. Il est prêt à tout pour s’éloigner de la toge, de la perruque blanche obligatoire et des tribunaux.

En assistant aux soirées de boxe auxquelles participent ses amis, il découvre à quel point ils ne sont pas bien traités et mal payés en l’absence de commanditaires sérieux.

« Cet environnement pouvait s’avérer intimidant pour les boxeurs. L’organisation était mauvaise, la couverture télévisuelle et médiatique n’était pas bonne. J’avais le sentiment que l’on pouvait faire tellement mieux. » — Une citation de Ben Shalom, patron et fondateur du Groupe BOXXER

Début plus que modestes

Shalom estime qu’en 2017 ou 2018, la boxe professionnelle ne se portait pas très bien au Royaume-Uni. Il n’y avait pas de grandes soirées incontournables. C’était avant l’arrivée à l’avant-scène du poids lourd Anthony Joshua.

Ses premières implications directes dans le milieu de la boxe, il les fait bénévolement. Il aide à mettre sur pied des conférences de presse, il donne un coup de main comme apparieur (matchmaker), recrutant des combattants hors des frontières britanniques.

Il a 23 ans quand il emprunte 10 000 livres (16 000 $ CAN) pour déposer une demande de permis de promotion auprès du British Board of Boxing Control (BBBC), l’équivalent de notre Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

Heureusement, il connaît quelqu’un qui le guide à travers les dédales administratifs et les règles du BBBC.

Lorsqu’il obtient sa reconnaissance officielle, il devient le plus jeune détenteur d’un permis de promotion dans l’histoire britannique. Il fonde le groupe BOXXER lequel est derrière la soirée de samedi, au AO Arena.

Au début, il conserve un profil bas pour éviter d’entrer en conflit direct avec des firmes telles Matchroom, dirigée par Eddie Hearns qui a pris la relève de son père Barry, ou Queensberry Promotions, propriété de Frank Warren.

« Nous organisions de petites soirées, juste pour nous familiariser avec le processus. C’est consciemment que nous n’avions signé de contrat de promotion avec aucun boxeur sous peine d’être aussitôt perçus comme des compétiteurs directs. » — Une citation de Ben Shalom

BOXXER va de l’avant avec la production, clé en main, de mini-tournois créés de toutes pièces pour la télévision. Quart de finales, demi-finales et finale dans un emballage attrayant qui crée un engouement et qui attire un public différent et diversifié.

Ben Shalom, un joueur qui fait les choses autrement sur la grande scène de la boxe en Grande-Bretagne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Opération à perte

À force de persévérer dans sa façon d’opérer et de traiter les athlètes, Ben Shalom se bâtit une bonne réputation, à tel point que ceux-ci prêtent une oreille attentive aux offres de partenariat à long terme qu’on leur présente. La confiance des boxeurs et des diffuseurs se gagne avec des élans de patience et de constance.

Pour comprendre où l’on s’en va, il faut savoir d’où l’on vient. Et Shalom n’a pas oublié la toute première carte présentée par son groupe naissant.

Ce fut complètement chaotique. J’avais fait plusieurs soirées dans des petites salles. Mais celle-là est arrivée trois ans après l’obtention de mon permis. C’était vraiment fou et nous avons perdu beaucoup d’argent. Ricky Hatton (légende locale et ex-champion mondial IBF et IBO des super-légers) était venu nous donner un coup de main , s’est souvenu Shalom.

Soit dit en passant, Hatton, 44 ans, livrera un combat exhibition samedi soir, avant le combat entre Marie-Eve Dicaire et Natasha Jonas. Devenu entraîneur, Hatton détient lui aussi un permis de promoteur.

Le vent dans les voiles

À présent bien établi, BOXXER effectue une belle percée. Le groupe a environ 25 pugilistes sous contrat, incluant de nombreux Olympiens des deux dernières sélections nationales.

De plus, virage majeur pour la santé de son groupe, Shalom a profité de la fin de l’entente qui liait Matchroom (maintenant lié à DAZN) au réseau Sky Sports, pour mettre le pied par la grande porte vers des galas de grande envergure, soutenus par l’importante contribution financière de ce réseau spécialisé en quête de programmation pour sa grille.

À titre d’exemple, la récente soirée présentée le 15 octobre au O2 Arena de Londres, a offert la toute première carte de boxe entièrement féminine dans l’histoire de la Grande-Bretagne.

La grande finale mettait en vedette l’Américaine Claressa Shields qui a unifié les ceintures des poids moyennes face à la Britannique Savannah Marshall. À noter que BOXXER et Sky Sports détiennent les droits exclusifs pour les combats de Shields présentés au Royaume-Uni.

Nous venons de connaître une année formidable. Nous voulons devenir le plus important promoteur au pays. Il s’agit à présent, avec notre bassin d’Olympiens, de construire les prochaines supers vedettes. C’est à ça que nous allons consacrer les trois ou quatre prochaines années , a conclu Shalom.