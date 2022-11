Dubois et Sarault couronnés aux Championnats des quatre continents

L'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a remporté quatre médailles vendredi aux Championnats des quatre continents à Salt Lake City. Steven Dubois a brillé avec deux présences sur le podium, dont sur la plus haute marche au 500 m.

Dubois a rallié la distance en 40 s 316/1000 pour filer vers la victoire. Il a devancé dans l'ordre l’Américain Andrew Heo (40,687 s) et le Canadien Pascal Dion (41,482 s), qui a été promu en 3e place après la disqualification de son compatriote Maxime Laoun en finale.

En plus de son triomphe au 500 m, Dubois a accédé au podium du 1500 m en passant du 5e au 3e rang (2:16:701) dans les deux derniers tours de la course pour ainsi terminer derrière les Sud-Coréens Park Ji-won (2:16,409) et Hong Kyung-hwan (2:16,471).

Plus tôt dans la journée, Courtey Sarault a été sacrée championne du 1500 m avec un temps de 2:25,614. Elle s'est imposée dans une finale qui regroupait sept patineuses, dont deux autres représentantes de l'unifolié, soit Claudia Gagnon et Ann-Sophie Bachand.

Sarault s'est hissée en tête avec cinq tours à faire et a ensuite résisté aux attaques de l’Américaine Kristen Santos-Griswold (2:25,708) et de la Sud-Coréenne Choi Min-jeong (2:25,737), qui ont complété le trio de médaillées.

Gagnon (2:26,223) et Bachand (2:28,044) ont pour leur part conclu l'épreuve aux 4e et 7e échelons, respectivement.

La compétition en Utah prendra fin samedi avec la tenue des courses sur 1000 m, ainsi que les relais féminin de 3000 m et masculin de 5000 m.