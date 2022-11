Le CF Montréal épargné au repêchage d’expansion

La nouvelle équipe qui se joindra au circuit Garber l'année prochaine a jeté son dévolu sur cinq joueurs à travers la ligue, mais aucun provenant du onze montréalais, et a effectué deux échanges au cours de la séance.

La liste des joueurs disponibles au sein du CF Montréal était composée des gardiens Sebastian Breza et Logan Ketterer, des défenseurs Zorhan Bassong, Rudy Camacho, Gabriele Corbo et Robert Thorkelsson, des milieux de terrain Ahmed Hamdi et Victor Wanyama, ainsi que des attaquants Sunusi Ibrahim, Bjorn Johnsen, Jojea Kwizera et Chinonso Offor.

L'état-major montréalais avait protégé les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Alistair Johnston, Kamal Miller et Joel Waterman, les milieux de terrain Ismaël Koné, Lassi Lappalainen, Matko Miljevic, Samuel Piette et Joaquin Torres, ainsi que les attaquants Kei Kamara, Romell Quioto et Mason Toye.

Rappelons que les joueurs formés au club faisant partie de l'effectif et âgés de 25 ans et moins sont exclus du processus. Il s'agissait des gardiens James Pantemis et Jonathan Sirois, des défenseurs Keesean Ferdinand et Karifa Yao, des milieux de terrain Jean-Aniel Assi, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba et Rida Zouhir.

Le St. Louis SC a choisi les défenseurs Jonathan Bell (Revolution de la Nouvelle-Angleterre) et John Nelson (FC Cincinnati), le milieu de terrain Indiana Vassilev (Inter Miami), ainsi que les attaquants Nicholas Gioacchini (Orlando City SC) et Jake La Cava (Red Bulls de New York).

Le club établi au Missouri est le 29e à intégrer les rangs de la MLS.