Roman Sadovsky en tête après le programme court au Trophée MK John Wilson

Sadovsky a accumulé 89,49 points, ce qui lui donne une avance de presque trois unités sur l’Italien Daniel Grassl (86,85 points), détenteur de la 2e position.

Le patineur de Toronto a enregistré son meilleur résultat sur la scène internationale en septembre dernier lorsqu'il a grimpé sur la troisième marche du podium en Allemagne.

Roman Sadovsky obtient un pointage de 89,49 au programme court chez les hommes. Il est actuellement au premier rang.

Le Lettton Deniss Vasiljevs (83,01 points) s'est installé au 3e échelon de ce programme court devant les Japonais Shun Sato (82,68 points) et Koshiro Shimada (80,84 points).

Le programme libre clôturera samedi la deuxième journée de compétitions, tandis que les femmes effectueront leur entrée en scène un peu plus tôt avec le programme court. La Canadienne Gabrielle Daleman sera de la partie.

Aucun duo canadien n’est inscrit à l'épreuve en couple. Les champions du monde en titre, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, ont survolé le programme court et mènent par plus de sept points sur les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii.