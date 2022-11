Il n’y aura pas de Coupe du monde de hockey en 2024

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association des joueurs de la LNH (AJLNH) ont confirmé, par l'entremise d'un communiqué conjoint publié vendredi, que dans l'environnement actuel, il n'est pas possible d'organiser la Coupe du monde, mais elles n'ont pas donné plus de détails.

Les deux organisations travaillaient sur un plan afin de tenir le tournoi en février 2024.

Le communiqué indique que les deux parties continueront de planifier le retour du tournoi, possiblement en février 2025.

La dernière Coupe du monde de hockey a eu lieu en 2016, à Toronto. Le Canada a balayé en deux matchs l'équipe européenne lors de la finale.

Il s'agissait alors du dernier tournoi international de hockey entre les meilleurs joueurs au monde à s'être tenu, car la LNH n'a pas permis à ses joueurs de participer aux deux derniers Jeux olympiques d'hiver, en 2018 et en 2022.

Un plan visant à organiser la Coupe du monde en 2020 a été annulé alors que la LNH et l'AJLNH se concentraient sur les négociations syndicales avant l'expiration de leur convention collective.