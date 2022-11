Connor Howe en argent à Stavanger, Weidemann en bronze

Vendredi, lors de la première journée de compétition à Stavanger en Norvège, le Britanno-Colombien Connor Howe a remporté une médaille d’argent au 1500 m.

Avec un chrono de 1 min 46 s 656/1000, il a été devancé par l’Américain Jordan Stolz (1:44,891). Le Chinois Zhongyan Ning (1:46,685) complète le podium.

Quelques minutes plus tard, c'était au tour d'Isabelle Weidemann de s'illustrer au 3000 m. L'Ontarienne a grimpé sur la troisième marche du podium, devancée par la Norvégienne Ragne Wiklund (4:03,119) et la Néerlandaise Irene Schouten (4:05,017). Weidemann avait aussi décroché le bronze sur cette distance aux Jeux de Pékin.

La Canadienne Isabelle Weidemann a décroché la médaille de bronze au 3000 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de l'ISU, à Stavanger, en Norvège. (Images : CBC Sports/ISU)

La saison 2021-2022 avait été fructueuse pour les patineurs canadiens de longue piste, avec une récolte de cinq médailles aux Jeux de Pékin, en plus de nombreux titres sur le circuit de la Coupe du monde (Laurent Dubreuil couronné champion du monde au 500 m après avoir remporté 9 des 10 courses, Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais qui ont remporté le titre du départ groupé, etc.).

L’équipe canadienne peut continuer à rêver aux podiums cette saison, puisque plusieurs vedettes internationales ont pris leur retraite, telles que le Suédois Nils van der Poel, qui avait gagné l’or aux 5000 et 10 000 m à Pékin, ainsi que les légendes néerlandaises Ireen Wüst et Sven Kramer.

La Coupe du monde de Stavanger se poursuit jusqu’à dimanche. Par la suite, les patineurs iront aux Pays-Bas la semaine prochaine et reviendront au Canada pour trois compétitions qui se tiendront en décembre, soit le Championnat des quatre continents à Québec, ainsi que deux Coupes du monde à Calgary.

Avec les informations de CBC.