Dicaire et Jonas respectent le poids... à l’ancienne

MANCHESTER, Angleterre – Sans surprise, Marie-Eve Dicaire et Natasha Jonas ont respecté la limite de poids, vendredi, lors de la pesée officielle en vue du combat d’unification de samedi, au AO Arena.

Dicaire est monté sur un pèse-personne à la fine pointe de la technologie. Dix stones, 12 livres et 5 onces pour la boxeuse de Saint-Eustache et 3 livres de moins pour sa rivale originaire de Liverpool.

Dix quoi, me dites-vous? Dix stones. Et qu’est-ce que ça mange en hiver des stones?

Pour tirer ça au clair, cette mesure d’un autre temps émane, comme l’ensemble du système impérial (le mille, verges, pieds, pouces, pinte, gallon) d’un édit royal datant de 1389. Il fut alors établi qu’un ballot de laine devait peser une stone, soit 14 livres. Vous me suivez?

Donc 14 livres pour une stone. Dix stones pour 140 livres (64 kg). Restent alors les 12 livres supplémentaires insuffisantes en elles-mêmes pour en faire une stone entière.

On additionne : 10 stones (140 lb) + 12 livres + les 5 onces excédentaires, à leur tour en quantité trop petite pour en faire une livre qui doit compter 16 onces. Vous me suivez toujours?

Au final, 140+12+5 onces et un grand total de 152,3 lb (69,08 kg) soit sous la limite prescrite des 154 lb (ou 11 stones ou 69,85 kg) pour la catégorie des supers-mi-moyennes.

Marie-Eve Dicaire souligne le respect de la limite de poids avec sa pose signature. Photo : LAWRENCE LUSTIG

Ce qui importe, c’est que Dicaire et Jonas (149,3 lb ou 67,72 kg) ont toutes deux réussi la dernière étape avant d’entreprendre leur marche vers le ring. Et sachez en plus, que tous les Britanniques s'expriment en stones quand il est question de leur poids.

Déjà dans sa bulle, Dicaire a souri une dernière fois pour les caméras avant de quitter rapidement le studio du Love Factory (centre de diffusion culturelle) situé à une dizaine de minutes de marche de son hôtel.

Regard du promoteur

Arrivé à Manchester quelques minutes plus tôt en provenance d’Acapulco où il a assisté au congrès du World Boxing Council (WBC), le promoteur Yvon Michel s’est dit convaincu de voir sa protégée réaliser une grande performance.

Je m’attends à ce que Marie-Eve livre la meilleure performance de sa carrière. Ça fait longtemps qu’elle se prépare pour ça de façon spécifique. Son équipe était très consciente de ce qu’elle devait faire pour battre Natasha Jonas , a déclaré Michel.

Il sait fort bien que le camp adverse est dans le même état d’esprit à 24 heures de l’affrontement qui décidera de la possession des ceintures IBF, WBC, WBO et The Ring Magazine.

« C’est la beauté du sport. Tu ne vas pas dans un combat d’unification de championnats du monde en pensant que c’est l’autre qui va l’emporter. Natasha Jonas a de belles qualités, Marie-Eve aussi, et les deux sont déterminées. Mais je pense que la vitesse, le gabarit de Marie-Eve vont faire la différence. » — Une citation de Yvon Michel, promoteur et président du Groupe Yvon Michel (GYM)

Même si les deux camps sont tombés d’accord sur le choix des trois juges, un Canadien, un Britannique et un Européen (en plus de l’arbitre anglais dans l’arène), Yvon Michel sait que Dicaire devra probablement en faire un peu plus que ça rivale à chacun des rounds pour faire pencher la balance de son côté.

On était conscient de ça, même avant de partir du Québec. C’est vrai que dans les années récentes, on n’a pas connu beaucoup de succès ici [défaites de Jean Pascal, Lucian Bute, Kevin Bizier et Oscar Rivas, NDLR] , a-t-il reconnu.

Mais, c’est aussi ici qu’Otis Grant a mis la main sur un titre mondial WBO vacant. Alain Bonnamie est venu remporter des victoires éclatantes ici. Donc, ça se fait et je pense que Marie-Eve a ce qu’il faut , a poursuivi Michel.

Natasha Jonas, championne WBC et WBO des supers-mi-moyennes Photo : LAWRENCE LUSTIG

Il a enchaîné en admettant qu’il n’aurait pas été possible d’offrir des bourses à la hauteur de ce que Dicaire et Jonas vont toucher si le combat avait été présenté au Québec.

« C’est sûr qu’on est obligés de faire des compromis. Ceux que l’on a faits étaient à mon avis raisonnables pour permettre à Marie-Eve d’aller chercher l’une des meilleures bourses de sa carrière et d’avoir l’opportunité de devenir championne du monde unifiée. » — Une citation de Yvon Michel

Soulignons enfin que le contrat signé par les deux pugilistes ne comporte pas de clause pour un combat revanche. C’est vraiment tout ou rien sans possibilité de se reprendre.

Alors, allez-y. Faites vos jeux! Les stones... oups! Les dés sont jetés.