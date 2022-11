« La F1 a été une expérience unique » - Nicholas Latifi

Nicholas Latifi vit ces derniers jours comme pilote de F1. Ce week-end, il est au Brésil et la semaine prochaine à Abou Dhabi pour la fin de la saison. Son passage en F1 s'arrêtera là.

Je trouvais que ce moment arrivait lentement, mais là, il arrive vite , admet-il en souriant dans le garage de l'équipe à Sao Paulo, dans un entretien à distance avec Radio-Canada Sports.

Le Torontois a appris le 23 septembre qu'il ne ferait pas partie des plans de l'équipe britannique en 2023. Depuis ce jour, il tente de faire de son mieux en piste tout en explorant de nouvelles avenues pour se trouver un volant en 2023.

Je ressens la même chose qu’au moment où j’ai appris la nouvelle, explique-t-il. C’est la fin de mon passage en F1 et de mon a association avec Williams, puisque c’est Claire Williams qui m’a engagé, et j’y ai fait trois ans comme pilote et un comme pilote de réserve.

C'est en décembre 2019 que Latifi a été promu pilote de course pour l'équipe Williams, en manque de ressources financières, avec la mission de tirer l'équipe vers le haut. Personne ne pouvait prévoir la pandémie, qui a bouleversé le travail des équipes, puis la famille Williams a vendu l'équipe aux Américains.

Il y a donc eu des changements dans la structure administrative de l'entreprise et dans les ressources mises à disposition du personnel.

Nicholas Latifi Photo : Courtoisie : Williams F1

Mais tout au long de son association, Latifi n'a jamais pu s'exprimer comme il le souhaitait dans des monoplaces qui ne convenaient pas, sauf en de trop rares occasions, comme lors du dernier Grand Prix du Japon.

Dans tout ce qu’on fait dans la vie, il y a des moments où on se dit qu’on aurait pu faire autrement, mieux peut-être , réfléchit-il tout haut.

« Mais je ne peux pas dire que j’ai des regrets. Tout pilote vous dira que dans beaucoup de circonstances, il aurait pu mieux faire, mais ce ne sont pas des regrets, juste des frustrations, des occasions manquées. Mais au sujet de mon approche de la course, de mon travail avec l’équipe, de ma volonté de régler les problèmes qui survenaient, je n’ai pas vraiment de regrets. » — Une citation de Nicholas Latifi

Nicholas Latifi en entrevue à Radio-Canada Sports dans le garage Williams à Sao Paulo. Photo : Société Radio-Canada

Nicholas Latifi dit n'avoir pas encore décidé de la prochaine étape de sa carrière de pilote. La Williams a été pour moi difficile à maîtriser, et j’ai travaillé fort pendant trois ans à tenter de m’y faire, fait-il remarquer, et même si je n’ai pas réussi à faire ce qu’Alex [Albon] et George [Russell] ont réussi à faire, tout ce travail fait de moi un meilleur pilote, plus résilient, c’est évident, et ça va m’aider où que j’aille par la suite.

Restera-t-il en Europe? Pourrait-il trouver un volant en Indycar, sachant qu'il est bien soutenu financièrement?

Des discussions sont en cours. La presse spécialisée a rapporté à la mi-octobre que l'équipe Indycar de Chip Ganassi engagerait une quatrième voiture en 2023 pour le Montréalais de naissance.

Rester en F1 dans un poste de pilote de réserve ou d’essai sans avoir la possibilité de revenir sur la grille un jour, ça ne m’intéresse pas , tranche-t-il.

Nicholas Latifi n'oublie pas son pays. Photo : Williams F1

Très honnêtement, je suis ouvert à toutes les propositions comme pilote de course, en Europe ou en Amérique du Nord. Rien n’est décidé, dit-il. Pour le moment, je reste en Europe, j’y habite depuis plusieurs années. J’y suis bien, mais si une offre m’intéresse et que je dois déménager en Amérique du Nord, je le ferai.

L’Indycar est une avenue que j’explore, c'est vrai, tient-il à dire. C’est la série la plus proche de la F1, mais je n’ai rien décidé ni signé.

La fin de la saison de F1 à Abou Dhabi lui rappellera sans doute de mauvais souvenirs, puisque c'est son abandon qui avait provoqué l'énorme controverse de la fin de la course et du titre acquis contre toute attente par Max Verstappen.

Je n’ai pas d’appréhension à retourner à Abou Dhabi, malgré ce qui s’est passé il y a un an. J’ai eu le temps de digérer tout ça, explique-t-il. J’ai perdu un peu de confiance en mes moyens cette saison, c’est vrai, mais en raison du comportement de la voiture, pas en raison des événements de la saison dernière.

Nicholas Latifi en octobre 2022. Photo : Getty Images / Chris Graythen

Nicholas Latifi veut profiter de ses derniers moments en F1.

Je veux quitter la F1 sur la note la plus positive possible, profiter de chaque seconde qui me reste, et apprécier ce que j’ai vécu, même si je n’ai pas atteint les buts que je m’étais fixés.

La F1 restera une expérience unique pour moi, insiste le Torontois. Tout pilote qui passe par la F1 en tire quelque chose. Pour moi, la chance de travailler dans des structures qui sont complexes, l’usine, le simulateur, le travail avec les ingénieurs et bien sûr tout ce qu’on apprend en piste à tenter de dompter ces monoplaces très sophistiquées.

Je veux être fier du travail accompli et partir avec tout ça comme bagage , conclut-il.

Au cours de sa carrière en F1 (avec 2 courses à disputer dans la saison 2022), Nicholas Latifi a fini 3 fois dans le top 10 (7e en Hongrie en 2021, 2 fois 9e en 2022) et a marqué 9 points.