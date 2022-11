Faut-il s’éloigner pour performer?

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève et Roseline reçoivent Katherine Surin, ex-athlète en athlétisme, et l'animatrice Isabelle Desjardins. Les deux femmes ont dû déménager à plusieurs reprises, l’une dans le but de poursuivre son rêve olympique, l’autre pour suivre son conjoint hockeyeur. Chacune à leur manière, elles ont vécu l’isolement, le choc des cultures et l’envie d’avoir un vrai chez-soi. Pourtant, si c’était à refaire, aucune ne ferait les choses différemment!

Katherine Surin a suivi les traces de son père Bruny en se consacrant à l’athlétisme. Grâce à des bourses d’études, la spécialiste du 400 m s’est exilée aux États-Unis puis en France pour atteindre son objectif. Une blessure a toutefois mis un frein à ses espoirs de participer aux Jeux de Tokyo.

Isabelle Desjardins est la conjointe de David Desharnais, ex-joueur du Canadien de Montréal qui évolue maintenant en Suisse. Les multiples échanges ont forcé la famille à se délocaliser à plusieurs reprises aux quatre coins du globe.