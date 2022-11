Une 8e victoire d’affilée pour les Devils, une 7e défaite de suite pour Ottawa

Les Devils du New Jersey ont porté à huit leur séquence de victoires en défaisant les Sénateurs d'Ottawa 4-3 en prolongation, jeudi soir.

Nico Hischier a inscrit son deuxième but du match avec 33 secondes à jouer à la prolongation. Miles Wood et Tomas Tatar ont également marqué pour le New Jersey (11-3-0) qui trône au sommet de la Division métropolitaine.

Pour les Sénateurs (4-8-1), malgré deux buts de Shane Pinto et un de Travis Hamonic, c'est une cinquième défaite en cinq matchs à l'étranger et une septième défaite de suite.

Le gardien des Devils, Vitek Vanacek, a réalisé 18 arrêts sur 21 tirs avant de devoir quitter le match au milieu de la troisième après une collision avec Thomas Chabot. C'est Akira Schmid (7 arrêts) qui est venu en relève et a complété le travail.

Anton Forsberg a stoppé 37 rondelles dans la défaite.

Les Oilers écrasés par les Hurricanes

Andrei Svechnikov a enregistré un tour du chapeau et les Hurricanes de la Caroline ont écrasé les Oilers d'Edmonton 7-2.

Il s'agit du deuxième tour du chapeau de Svechnikov cette saison. Le premier avait également été inscrit contre les Oilers.

Brent Burns, Jordan Staal, Jordan Martinook et Jesper Fast ont également fait mouche pour les Hurricanes, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Teuvo Teravainen et Martin Necas ont tous deux conclu la rencontre avec deux mentions d'assistance pour la formation de la Caroline du Nord.

À son premier match de la saison, Pyotr Kochetkov a signé la victoire après avoir repoussé 20 rondelles.

Dans la défaite, Connor McDavid a amassé un but et une mention d'aide pour les Oilers, qui ont perdu pour une quatrième fois à leurs cinq dernières sorties.

McAvoy célèbre son retour au jeu

Charlie McAvoy a inscrit le but vainqueur à son premier match de la saison et les Bruins de Boston ont défait les Flames de Calgary 3-1.

Le but de McAvoy est survenu en avantage numérique quand restait 1:33 à écouler au deuxième engagement.

McAvoy, le meilleur défenseur des Bruins, devait rater six mois d'activités après avoir subi une intervention chirurgicale à l'épaule, en juin. Âgé de 24 ans, il a amassé 10 buts et 56 points en 78 matchs la saison dernière.

Connor Clifton et David Pastrnak, dans un filet désert, ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Bruins, qui sont restés invaincus en huit matchs à domicile cette saison.

Linus Ullmark a réalisé 31 arrêts pour la troupe de Boston, qui trône au sommet de l'Association Est grâce à un dossier de 12-2-0.

Noah Hanifin a inscrit le seul but des Flames, qui ont subi une septième défaite de suite. Dan Vladar a bloqué 24 lancers.