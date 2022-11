L’attaquant du Bayern de Munich est sorti sur blessure lors du dernier match de championnat face au Werder de Brême (6-1), après avoir ressenti une vive douleur au niveau du péroné, l'obligeant à quitter ses partenaires.

Des images et commentaires vécus comme une onde de choc à Dakar et dans les régions du pays.

Le président de la République, Macky Sall, a lui aussi commenté la nouvelle sur Twitter : Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l'ai dit : Sadio, cœur de Lion! De tout cœur avec toi!

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Car Sadio Mané est une véritable icône sportive au pays de la Teranga.

Il a permis aux 17 millions d’habitants de vivre leur première victoire continentale lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations.

Plus que ça, il remplit le rôle d’ambassadeur et de modèle auprès d’une jeunesse parfois en mal d’espoir, et qui subit un taux de chômage qui a dépassé les 24 % en 2021.

Je retourne régulièrement au Sénégal depuis de nombreuses années.

Sadio Mané est au centre de l'essentiel des discussions qui tournent autour du soccer.

Sa personnalité et son humilité créent un sentiment d’appartenance très fort auprès des Sénégalais, qui se retrouvent en lui grâce à son attitude et son comportement.

Sadio Mané a d’ailleurs remporté le premier trophée Socrates de l’histoire pour son engagement au Sénégal, où il y fait construire des écoles et des hôpitaux, principalement dans sa ville natale de Bambali.

Je suis très content. Parfois, je peux paraître timide, mais je suis content de faire ça pour rendre la vie meilleure aux gens, chez moi , a affirmé le joueur du Bayern lors de la cérémonie du Ballon d’or le mois dernier, où il a terminé deuxième derrière le lauréat Karim Benzema.

Car en plus d’être un citoyen modèle, son talent et ses qualités d’attaquant suscitent de nombreux débats.

Méritait-il de finir premier au Ballon d’or devant Karim Benzema?

Le Sénégal peut-il gagner la Coupe du monde grâce à Sadio Mané?

Tel était l’essentiel de mes discussions la saison dernière, lorsque mes amis et cousins de Dakar sollicitaient mon avis d’analyste soccer, et me confiaient la lourde responsabilité de trancher les débats les plus animés.

C’est pourquoi j’espère vraiment que Sadio Mané sera présent lors de ce Mondial.

Il permettrait à tous ces jeunes de vibrer une nouvelle fois autour du maillot tricolore.

Il s’offrirait surtout le luxe de conclure une saison exceptionnelle sur le plan sportif, qui validerait une fois de plus son statut d’étoile du soccer mondial.