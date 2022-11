Lajoie et Lagha en bronze au Trophée MK John Wilson

Avec une récolte de 117,86 points, Lajoie et Lagha ont ainsi remporté une quatrième médaille en quatre compétitions de suite.

Trophée MK John Wilson : Programme Libre de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha Photo : afp via getty images / GEOFF ROBINS

Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (127,44) ont gagné l'épreuve, devant les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (120,19).

Deux autres équipes canadiennes étaient dans la course. Haley Sales et Nikolas Wamskeeter (100,34) et Alicia Fabbri et Paul Ayer (98,33) ont respectivement pris la 8e et la 9e place.

Chez les femmes, Gabrielle Daleman a pris la 8e place (163,77). La Japonaise Mai Mihara (217,43) s'est imposée devant l'Américaine Isabeau Levito (215,74) et la Georgienne Anastasiia Gubanova (193,11).