Combat Dicaire-Jonas : la détente avant la guerre

MANCHESTER, Angleterre – Keep calm and carry on. Restez calme et allez de l’avant. Cette devise présente sur de nombreux t-shirts souvenirs au Royaume-Uni s’applique parfaitement à la conférence de presse d’avant-combat tenue jeudi.

C’est dans un vaste et sombre entrepôt servant à la fois de studio de télévision et de centre de diffusion culturel que Marie-Eve Dicaire (18-1, 1 K.-O.) et sa rivale de Liverpool, Natasha Jonas (12-2-1, 8 K.-O.), ont pu se regarder dans le blanc des yeux pour la première fois.

À ceux qui aiment les esclandres et les facéties, passez votre chemin. C’est dans le plus grand respect que ces deux championnes ont passé leur message. Elles sont là pour gagner. Elles rêvent de ce moment depuis toujours.

Sans arrogance, chacune d'elles se voit gagnante à la descente du ring peu avant 23 h, samedi soir, à l'AO Arena où sont attendus un peu plus de 10 000 bruyants spectateurs.

Si Dicaire surplombait Jonas d’une bonne tête, la boxeuse n’était pas surprise le moins du monde par l’attitude détendue de son adversaire.

C’était à la hauteur de mes attentes. On est deux filles qui ont beaucoup de respect l’une pour l’autre. Mais on sait toutes les deux que ces sourires-là font s’effacer lorsque la cloche va sonner , a dit Dicaire à sa descente du podium.

« Comme moi, Natasha apprécie l’opportunité de se battre au AO Arena, mais elle ne sait pas dans quoi elle s’est embarquée parce que samedi soir, toute cette énergie-là c’est là que ça va porter fruit. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire, championne del'IBF des supers-mi-moyennes

En attendant de rentrer dans sa bulle pour l’important rendez-vous d’unification des titres de l'IBF, du WBC, de la WBO et The Ring Magazine, Dicaire savoure chaque instant et ne s’en fait pas trop que le promoteur local BOXXER n’ait pas cru bon d’incorporer des images de la Québécoise en action dans son montage vidéo promotionnel tout à la gloire de la favorite locale.

On est chez elle. On le savait, et ça fait un peu partie du défi. C’est la raison pour laquelle je suis contente de vivre ça. Je carbure à ce genre de défi. Ça m’énergise , a ajouté Dicaire.

Elle s’est ensuite plu à rappeler que personne ne lui aurait jamais prédit des événements de cette ampleur à ses débuts en boxe professionnelle il y a sept ans. Elle est fière aussi que ce combat suive de près celui qui a opposé Claressa Shields à Savannah Marshall, le 15 octobre dernier, à Londres.

La sérénité incarnée

Natasha Jonas affichait aussi un sourire radieux en répondant aux questions des trois journalistes montréalais venus à sa rencontre.

La jeune maman de 38 ans venait déposer ses ceintures du WBC et de la WBO au fond de son sac en cuir quand elle a témoigné de ses impressions à la suite de cette rencontre furtive avec Dicaire.

« Je suis contente qu’elle se dise aussi au sommet de sa forme. Mais pour moi, de la voir en personne, ça ressemble à n’importe quel autre combat. C’est un sentiment bizarre durant les face-à-face. Vous avez envie de sourire, mais vous savez que vous ne devriez pas. On vous demande de rugir, mais c’est comme ça. » — Une citation de Natasha Jonas, championne du WBC et de la WBO des super-mi-moyennes

Mais si vous faites référence à la différence de taille et de stature, Chris Namus était plus grande que moi, Patricia Berghult aussi. Je me suis toujours battue contre des filles plus costaudes. Je m’adapte , a-t-elle poursuivi.

Elle a ensuite indiqué que les duels et les mises en scène où les boxeurs fixent les yeux de l’autre sans broncher étaient plus une affaire de gars. Je ne crois pas que ce soit important chez les femmes. Ça me semble un peu dépassé. On le fait, mais un peu machinalement , a reconnu Jonas.

Elle est la première à reconnaître qu’elle vient de vivre une année très satisfaisante avec des succès retentissants à ses deux premiers combats chez les supers-mi-moyennes.

Je m’améliore à chaque combat et je sens ma confiance qui augmente dans le gymnase. J’ai toutes les raisons d’être heureuse. La famille va bien (elle a une fille de 6 ans, Mela). Je suis en santé. Je livre de solides performances et je vis encore des moments comme celui-ci.

Quelques instants après le face-à-face, les deux boxeuses se tournaient le dos pour répondre aux questions des médias. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Selon Jonas, il n’y aura pas de round d’observation. Elle croit pouvoir comprendre rapidement le style que présentera Dicaire et ainsi se lancer rapidement dans la bataille.

De plus, elle n’accorde aucune attention aux cotes des preneurs au livre qui la donnent largement favorite pour l’emporter dans une proportion de 70 %.

Elle croit enfin que la foule très partisane constituera un avantage pour elle samedi soir.

« Cette ambiance peut s’avérer intimidante. C’est un grand aréna, une scène immense. Les spectateurs sont bruyants et acharnés. Ils peuvent être très hostiles envers le boxeur visiteur. Mais elle vient ici sans rien à perdre [sauf sa ceinture de l'IBF, NDLR]. Elle veut profiter de l’occasion pour gâcher la fête. Il faut saisir ce genre d’occasions quand elles se présentent. » — Une citation de Natasha Jonas

À la conclusion de ce bref entretien, Jonas a laissé entendre qu’elle avait vu en Marie-Eve Dicaire une grosse prise dès son entrée chez les 154 lb.

Je ne vais pas toujours rester dans cette catégorie, mais je profite des chances qui s’offrent à moi.

Le mot des entraîneurs

Les entraîneurs Stéphane Harnois et Joe Gallagher ont aussi partagé leur vision à un peu plus de 48 heures du combat.

Harnois a répété qu’il ne sentait pas la moindre trace de nervosité chez sa protégée. Autant y’en a d’autres qui vont bégayer devant un micro, elle c’est le contraire. Quand Marie-Eve parle avant moi, après ça j’ai l’air d’un tata.

Pour lui, il ne voit pas de changement entre celle qui attend le moment de monter dans le ring et celle qui lancera le premier coup de poing.

Tout ce qui se passe avant le 12 novembre, dans sa tête, elle a déjà travaillé là-dessus avec son préparateur mental. L’important, c’est le 12, à 22 h, dans le ring. C’est l’examen, le test, pour tous les efforts qu’on y a mis.

En constatant les fous rires qui émanaient de la table du clan Dicaire au déjeuner, on ne peut qu’acquiescer. Samuel Décarie-Drolet a d’ailleurs été la victime d’un tour bien salé de la part de Marie-Eve, de Stéphane et de Marc-André Wilson. On se serait cru à la cafétéria de la polyvalente!

Sur un ton plus sérieux, Harnois a indiqué qu’il n’avait jamais vu Dicaire être aussi bien à l’approche d’un combat.

De son côté, l'entraîneur de Natasha Jonas sait que Dicaire peut représenter une adversaire de gros calibre.

« Pour affronter Marie-Eve, il faut être prêt à se battre contre deux adversaires très différentes. Elle sait boxer au corps à corps, mais elle se défend bien à distance aussi. On s’attend à ce qu’elle utilise son gabarit et sa force physique pour s’imposer. Elle a quand même bien tenu son bout face à Claressa Shields. » — Une citation de Joe Gallagher, entraîneur de Natasha Jonas

Entraîneur de renom avec plus de 300 combats derrière la cravate, dont une centaine dans divers championnats, Gallagher, lui-même natif de Manchester, en a vu d’autres.

Il souligne que Jonas a commencé en boxe amateur chez les 154 lb, mais qu’elle s’est soumise à d’importantes pertes de poids afin de se tailler une place dans l’une des seules catégories encore disponibles dans l’équipe britannique en vue des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Tout ça avec le but de saper les affirmations du clan Dicaire voulant que Jonas ne soit pas une vraie super-mi-moyenne.

Prochain rendez-vous, vendredi 8 h (HNE) pour la pesée officielle, simple formalité pour l’une et l’autre des combattantes.