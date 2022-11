Auger-Aliassime se retrouve dans le même groupe que Nadal aux finales de l’ATP

Le Québécois de 22 ans s'est retrouvé dans le même groupe que l'Espagnol Rafael Nadal lors du tirage au sort, jeudi, en prévision du prestigieux tournoi de fin de saison qui regroupe les huit meilleurs joueurs de l'année.

Auger-Aliassime sera la cinquième tête de série à la suite de sa récente séquence de succès. Il a remporté les tournois de Florence, d'Anvers et de Bâle, avant d'être évincé en demi-finales du Masters de Paris la semaine dernière. Il fera partie du groupe Vert en compagnie de Nadal (no 1), du Norvégien Casper Ruud (no 3) et de l'Américain Taylor Fritz (no 8).

L'Espagnol sera le favori pour la cinquième fois de sa carrière. Le vétéran de 36 ans, qui a remporté les Internationaux d'Australie et de France cette saison, tentera cependant de soulever le prestigieux trophée pour la première fois.

Le groupe Rouge sera composé pour sa part du Grec Stefanos Tsitsipas (no 2), du Russe Daniil Medvedev (no 4), de son compatriote Andrey Rublev (no 6) et du Serbe Novak Djokovic (no 7).

Djokovic tentera d'écrire une autre page d'histoire au Pala Alpitour de Turin. S'il triomphe, alors le Djoker rejoindrait le Suisse Roger Federer avec la conquête d'un sixième titre aux finales de l'ATP.

Le tournoi se déroulera en salle sur le ciment du 13 au 20 novembre.