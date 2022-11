Le Canadien gagne. Plus que prévu. Parfois c’est grâce à ses gardiens, a dit Martin St-Louis, parfois c’est grâce au premier trio et parfois ce sont les jeunes défenseurs qui s’imposent. Et parfois, aurait-il pu ajouter, il faut remercier les Canucks.

Parce que si les errances du CH en défense sont coûteuses à l’occasion, celles des Vancouvérois les mènent tout droit à la faillite. À la lumière de la victoire sans appel de 5-2 du Canadien mercredi soir, il était plus facile d’imaginer pourquoi et comment les visiteurs ont perdu les sept premiers matchs de leur saison.

De J.T. Miller à Quinn Hughes en passant par Jack Rathbone (qui?), les Canucks ont offert un tableau d’ensemble si chaotique qu’on l’aurait cru l’œuvre de Jackson Pollock. Au hockey, ce n’est pas un compliment.

Voilà deux formations qui ont opté pour des trajectoires bien différentes et gèrent des situations diamétralement opposées aujourd’hui.

Le point de départ se ressemblait pourtant. Deux équipes repêchées in extremis lors de la saison pandémique 2019-2020 qui firent bonne tenue dans ces séries estivales inusitées.

Dans les deux cas, les directeurs généraux d’alors, Marc Bergevin et Jim Benning, ont cru y voir une prometteuse prémisse. Les Canucks miseraient sur quelques solides vétérans et leurs jeunes pépites Quinn Hughes et Elias Pettersson; le Canadien miserait sur quelques solides vétérans et leurs jeunes pépites Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi.

Il faut croire que Bergevin était plus près de la vérité que son homologue, considérant que le Tricolore a atteint la finale de la Coupe Stanley l’année suivante porté par un Carey Price en état de grâce sur le point de faire ses adieux et franchement aidé par une division canadienne clairsemée dont les Canucks, eux, n’ont pas su profiter.

Seize mois plus tard, l’état-major des deux clubs a été revu de fond en comble. Pendant que le CH optait pour la jeunesse, la reconstruction, et sacrifiait les Ben Chiarot et Tyler Toffoli de ce monde, les Canucks ont préféré le statu quo en prolongeant l’entente de Miller, qui aurait valu son pesant d’or sur le marché.

Long détour, il est vrai pour dire qu’aujourd’hui, les Canucks et le Canadien vivent aux antipodes. Vancouver a la pression de gagner ici et maintenant, le CH lui peut mener sa petite barque tranquille. Certains lui reprocheront même de gagner, drôle de concept, l’éloignant ainsi des talentueux messieurs du prochain repêchage.

La pression étouffe Vancouver, tandis que St-Louis peut se permettre des phrases du genre.

Ce soir, on a gagné, c’est le fun, mais demain est un autre jour. Quand tu perds, c’est plate, mais demain est un autre jour. La game nous parle. C’est de continuer à avancer sans s’en faire avec les résultats tout le temps , a-t-il exposé.

Qui dans le sport professionnel a le luxe de ne pas s’en faire avec les résultats tout le temps? Les équipes qui ont du temps. Les entraîneurs bien en selle. Celles qui reconstruisent et veulent voir une progression des joueurs plutôt que des points au tableau. C’est ce que cette ligue, et d’autres, est devenue. La moitié des équipes se qualifie pour les séries. Parmi les autres, certaines coulent sciemment même s’il n’y a aucune garantie de rebondir après avoir touché le fond.

« Il faut faire attention à comment tu évalues le succès d’une équipe si tu veux vraiment atteindre le succès à long terme et constamment » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Par exemple, si le succès dépend des points amassés par un joueur, il faudrait noter la performance du défenseur Hughes qui totalise 15 points (15 passes) en 14 matchs contre le CH en carrière. Ça vient malheureusement avec un différentiel de -10 et une fiche de 6-7-1 de son équipe.

Facile de comprendre où St-Louis veut en venir. Le Canadien semble avoir trouvé une formule qui lui réussit jusqu’à présent.

Ils étaient six joueurs de 23 ans et moins dans la formation mercredi et ont fourni 4 des 5 buts de l’équipe. À 21 ans, en provenance directe de Hamilton et des rangs juniors, le non repêché Arber Xhekaj a été le plus utilisé dans le match avec Joel Edmundson et joue maintenant au sein de la deuxième vague d’avantage numérique.

Kirby Dach s’épanouit tant avec Cole Caufield et Nick Suzuki que pour un peu, on s’en émouvrait.

Nick Suzuki a été le premier à toucher la cible, mercredi face aux Canucks. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Épaulés par Brendan Gallagher, Edmundson et David Savard, pour nommer ceux-là, des vétérans fiables qui jouent la game comme le répète St-Louis, les jeunes profitent de leur expérience.

Impression validée par Gallagher : On fait beaucoup de progrès. On comprend le style de jeu qu’on doit pratiquer. Les gars connaissent leur rôle et savent comment contribuer. Ça va être de plus en plus difficile. De dures leçons nous attendant, il faut simplement en tirer les enseignements , a lâché le petit attaquant.

À les voir aller, qu’est-ce que pouvait bien se dire la haute direction des Canucks? Qu’un jour, ce sera au tour de l’état-major du CH de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête se consolant de cette fatalité qui n’épargne personne dans ce milieu?

Car il ne faut pas s’y tromper : la pression de gagner, l’obligation de performance, de résultats, viendra bien assez vite. Tomberont alors les beaux discours sur les différentes manières d’évaluer le succès. Il n’y en aura qu’une les victoires.

En attendant, on a vu à l’œuvre deux équipes qui ont traversé le même carrefour, mais ont pris des trajectoires complètement distinctes. Les deux prennent de la vitesse, d’accord, mais le Canadien ne fonce pas dans le mur.