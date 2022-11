Quelques sueurs froides et une victoire pour le Canadien

En retard 4-0 après 40 minutes de jeu, les Vancouvérois se sont finalement mis au travail et ont complètement dominé le dernier tiers, 15-5 au chapitre des tirs.

Ils en ont profité pour marquer deux buts contre Samuel Montembeault, qui avait été bien peu occupé jusque-là devant la cage du Tricolore.

Luke Schenn et Nils Hoglander ont réduit l'écart, et le poteau est venu aider la cause du Canadien par la suite alors que Kaiden Guhle se trouvait au banc des pénalités.

Samuel Montembeault bloque ici une tentative du grand défenseur Tyler Myers. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Kirby Dach, avec son deuxième de la rencontre, est venu retirer un peu de pression sur les épaules de ses coéquipiers en touchant la cible pour faire 5-2, à la suite d'un bel effort de Nick Suzuki et Cole Caufield le long de la rampe.

Lors des deux premières périodes, le Canadien a été supérieur aux Canucks dans toutes les facettes du jeu. Les deux clubs venaient de jouer la veille, mais un seul semblait avoir l'énergie pour entreprendre cette rencontre.

Suzuki a donné le ton au mach, en marquant sur le tout premier lancer du Tricolore, dès la première minute de jeu.

La soirée s'annonçait alors compliquée pour le gardien des Canucks, Thatcher Demko, qui connaît un pénible début de saison. Il a terminé sa journée de travail avec 24 arrêts sur 29 lancers reçus.

Le Bleu-blanc-rouge a ajouté deux buts avant la fin du premier engagement. Arber Xhekaj et Dach ont tour à tour touché la cible pour augmenter l'avance de l'équipe locale à 3-0.

Nick Suzuki a été le premier à toucher la cible, mercredi face aux Canucks. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Mike Hoffman a été l'unique buteur du deuxième vingt. Lors d'une descente à deux contre un, il a décoché un tir puissant et précis qui n'a laissé aucune chance à Demko. Il s'agit d'une troisième réussite en deux matchs pour le no 68.

Statistiques : Lancers : MTL 29 VAN 33

Mises en échec : MTL 9 VAN 16

Mises en jeu remportées : MTL 47 % VAN 53 %

Minutes de pénalité : MTL6 VAN 10

Montembeault a eu plus de succès que son vis-à-vis, bloquant 31 des 33 tirs dirigés vers lui.

Il s'agit d'un deuxième gain d'affilée pour les troupiers de Martin St-Louis, qui viseront une autre victoire samedi, quand les Penguins de Pittsburgh seront de passage au Centre Bell.

Les Montréalais affichent maintenant un rendement de 7-6-1 cette saison. Les Vancouvérois présentent eux un dossier de 4-7-3.

Juraj Slafkovsky et Josh Anderson, suspendus, ont raté la rencontre. Michael Pezzetta était de retour dans la formation de l'instructeur Martin St-Louis tandis que Chris Wideman était laissé de côté.