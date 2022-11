Infusion de confiance chez les Alouettes

Après une première victoire en match éliminatoire depuis huit ans, l’ambiance semblait plus détendue qu’au cours des dernières semaines.

Les joueurs, sans casques ni épaulières, ont répété au ralenti une partie du cahier de jeux en vue de la finale de l’Est qui se tiendra dimanche à Toronto.

L’entraîneur-chef, Danny Maciocia n’irait cependant pas jusqu’à dire que c’était relaxe .

C’est plutôt de prendre soin de nos joueurs , a dit Maciocia. On veut garder nos jambes. On veut être mentalement et physiquement prêt à compétitionner dimanche.

C’était plus une pratique mentale, mais il en reste deux où il va y avoir plus de tempo, avec des casques. On veut une équipe qui sera prête dimanche.

Si la première victoire éliminatoire en plus de huit ans a fait du bien à l’équipe montréalaise, Maciocia et ses joueurs refusent de dire que la demi-finale leur a enlevé de la pression.

L’entraîneur montréalais n’aime pas ce concept de pression quand on parle d’un match de football.

La pression, c’est quand j’arrive chez nous avec trois enfants et que je n’ai pas de bouffe à mettre sur la table, Ça, c’est de la pression, selon moi. Ce qu'on a vécu et ce qui s’en vient, ce sont des opportunités, de belles opportunités.

Marc-Antoine Dequoy abonde dans le même sens que Maciocia, qui l’avait déjà dirigé chez les Carabins de l’Université de Montréal avant de le repêcher chez les Alouettes.

Il ne se sent pas plus léger, libéré de la longue léthargie éliminatoire des Alouettes.

Pas plus léger, mais c’est un sentiment d’accomplissement. Tu travailles fort toute l’année en vue des séries. Ça faisait huit ans… Je me sens juste fier. Je suis content aussi pour les fans et pour les joueurs qui y ont mis tout l’effort. Si tu penses qu’on a gagné et qu’on est au sommet de la montagne, ça ne marchera pas. Il faut rester humble.

Comme son entraîneur, Dequoy ne croit pas qu’un entraînement plus léger physiquement ne soit synonyme d’une baisse d’intensité.

Le demi défensif québécois Marc-Antoine Dequoy se sent en confiance en vue du prochain match éliminatoire des Alouettes, encouragé par une bonne semaine d'entraînement.

On a eu une bonne semaine d’entraînement la semaine dernière. On avait une belle énergie . On garde cette belle énergie et on a la confiance qui vient avec cette victoire. Je vois juste du positif. C’est sûr qu’il y a des pièges à éviter pour ne pas avoir d’excès de confiance. Mais, je ne vois pas ça ici.

Si les Moineaux ont brisé plusieurs mauvaises séquences avec leur victoire de dimanche, il leur en reste quelques-unes.

L’équipe montréalaise n’est pas retournée à la finale de la Coupe Grey depuis 2010, années de sa dernière conquête. Les huit autres formations de la ligue ont participé à la finale au moins une fois depuis ce temps.

Les Alouettes n’ont donc pas gagné une finale de l’Est depuis 12 ans et n’ont pas battu Toronto en match éliminatoire depuis ce temps.

Bref, encore une fois cette semaine, la loi de la moyenne sera de leur côté.