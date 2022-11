La popularité de la boxe ne se dément pas au Royaume-Uni

MANCHESTER – On vous le répète depuis plus d’une semaine, la boxe est avec le soccer parmi les sports les plus populaires au pays de Charles III. Indéniable fait.

S’il est vrai que dans les pubs et dans la rue les gens parlent plus des exploits de Manchester City ou de Manchester United, nul besoin de chercher bien loin pour trouver des passionnés du noble art.

Et comme les amoureux du ballon rond, les Mancuniens (gentilé des habitants de Manchester), les amateurs de boxe peuvent assouvir leur soif de posséder des pièces rares.

Sur la scène du football, la présence d’un certain Ronaldo au Man U attire les foules. On vient de partout en Grande-Bretagne et en Europe pour le voir à l’œuvre. Il génère à lui seul d’importantes retombées économiques avec tous ces visiteurs qui vont s’offrir des nuitées à l’hôtel et des repas au restaurant.

D’un point de vue culturel, la ville d’origine des Bee-Gees et des membres du groupe Oasis vibre à présent au son des musiques les plus en vogue.

La boxe n’est pas en reste quand on sait que Ricky Hatton et Tyson Fury sont des enfants du pays.

Actuel champion du WBC des poids lourds, Fury est propriétaire à hauteur de 50 % de la boutique Goldstar, spécialisée dans la vente de pièces et de souvenirs sportifs de collection.

La firme est, depuis un bon moment déjà, l’un des commanditaires qui s’affichent sur les habits du gentil gitan format géant à chacun de ses combats.

On y trouve des pièces liées au soccer, au football américain, à la formule 1, au basketball et bien entendu à la boxe qui, selon Bryce, gérant de ce magasin unique au Royaume-Uni, représente plus de 20 % du chiffre d’affaires.

Des gants de boxe signés par les acteurs qui étaient dans la distribution du film « Rocky ». Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

La vaste majorité des objets sont autographiés et certifiés afin de garantir leur authenticité. Ainsi, accompagnant l’offre exclusive des pièces reliées à Fury, on retrouve des montages photo, des gants, des culottes ayant appartenu à Deontay Wilder, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Carl Froch (tombeur de Jean Pascal et de Lucian Bute), et même à Rocky lui-même, Silvester Stallone.

Il faudra bien entendu délier de manière assez large les cordons de votre bourse. Ce sera le cas pour ce cadre à 4000 livres (6400 $ CA) avec des gants signés par Stallone et les acteurs ayant personnifié les adversaires de Rocky dans les quatre premiers films de la série.

En parcourant les allées, votre regard peut aussi s’arrêter sur un montage signé consacré à Jacques Villeneuve à 75 livres (120 $ CA) ou un autre consacré à Georges St-Pierre pour 799 livres (1280 $ CA).

Mince compensation, les prix affichés incluent la taxe de vente. Mais chacun sait que l’amour et la passion n’ont pas de prix...