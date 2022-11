Marie-Eve Dicaire à Manchester : une mission, un message

C’est à l’heure du déjeuner, au restaurant de leur hôtel situé en plein cœur de Manchester, que Stéphane Harnois, Samuel Décarie-Drolet, Marc-André Wilson et Marie-Eve Dicaire se sont confiés à Radio-Canada Sports.

Il a été question de la dynamique d’équipe présente tout au long de la préparation d’un combat et de l’importance d’une communication efficace avant et pendant le duel.

Chacun connaît son rôle. Ils se connaissent par cœur parce qu’ils travaillent ensemble depuis plus de huit ans. Mais même s’ils devinent ce que l’autre pense, ils ne laissent rien au hasard.

Une même ligne de transmission

Stéphane Harnois est le capitaine à bord du S.S. Dicaire. En plus de gérer les techniques de boxe, c’est vers lui que tout le monde se tourne pour s’assurer que l’on maintienne le cap.

Autour d’un plan conçu par Samuel Décarie-Drolet, entraîneur adjoint et cut man en vue du duel d’unification de samedi face à Natasha Jonas (12-2-1, 8 K.-O.), les autres s’assurent d’échanger la moindre observation, le plus petit détail récolté à l’entraînement afin d’ajuster le tir.

Tout commence bien avant d’arriver ici. Ça commence quand le contrat est signé. Le secret, c’est la communication. Je ne sais pas combien de rencontres les gars ont eues tout au long du camp. S’il reste des ajustements à faire, peu importe où je suis, le message reste le même , a d’abord expliqué Dicaire (18-1, 1 K.-O.).

Ainsi, selon les grandes lignes du plan directeur mis en place par Samuel, la boxeuse a toujours l’heure juste sur les aspects de sa boxe ou de sa condition physique qu’elle doit adapter à un moment précis de sa préparation.

L'entraîneur Stéphane Harnois et la boxeuse Marie-Eve Dicaire respiraient la confiance à quelques heures du départ pour Manchester. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Dicaire souligne qu’elle n’a jamais senti la moindre différence dans l’information qui lui était transmise par l’un ou par l’autre de ses partenaires.

Stéphane Harnois a rappelé qu’il était sur le point de partir en vacances quand le contrat pour affronter Jonas a été signé.

Mais on a fait des rencontres Zoom ensemble, moi, Sam, Marc-André. On parlait de ce qu’on voulait atteindre et accomplir. On échangeait des idées. Marc-André est le préparateur physique, mais il a aussi son mot à dire , a précisé Harnois, qui vit son premier contact avec l’Europe.

Samuel Décarie-Drolet insiste sur le fait que le travail a commencé avant même de signer le contrat.

« Avant de signer, on a tous fait nos devoirs. On a regardé des vidéos, on a fait une analyse [des forces et des faiblesses de l’adversaire]. On regarde l’adversaire, mais aussi notre boxeuse pour voir ce que l’on devra maximiser pour ce combat-là. » — Une citation de Samuel Décarie-Drolet, entraîneur adjoint de Marie-Eve Dicaire

Souplesse oblige

Comme dans toute chose, comme au sein de toute organisation, il faut être en mesure d’ajuster le tir pour faire face à diverses situations qui peuvent contrecarrer le plan initial.

Dans le cas qui nous intéresse, le facteur humain occupe une grande place. On a beau dire que les athlètes de haut niveau sont de véritables machines, il reste que des facteurs comme la fatigue physique ou mentale et les blessures vont exiger une adaptation.

Rien ne se déroule jamais comme c’est prévu , reconnaît Marc-André Wilson, qui est aussi le conjoint de Marie-Eve Dicaire.

Il y a toujours des ajustements à faire. C’est comme jouer avec l’accélérateur et le frein sur une voiture , a-t-il ajouté.

Décarie-Drolet parle aussi d’un heureux problème en ce sens où Dicaire n’a jamais besoin d’être poussée ou motivée pour performer.

On n’a pas vraiment besoin de la motiver. Au contraire, il faut davantage appuyer sur le frein. C’est là une autre réalité avec laquelle on doit composer. Marc-André peut m’appeler pour me dire qu’il en a demandé un peu plus le matin à Marie-Eve. Je vais alors adapter la séance du soir en conséquence.

Marie-Eve Dicaire n'a en tête que l'unification des titres IBF, WBC et WBO. Photo : Facebook - Marie-Eve Dicaire

Les membres du clan Dicaire sont unanimes en évoquant les blessures qui ont souvent failli couler le navire avant même d’arriver à bon port.

Tendon d’Achille, élongations et ces côtes meurtries qui, à trois jours du combat de championnat IBF en décembre 2022 face à la Mexicaine Cynthia Lozano, ont bien failli forcer son annulation.

On se demandait ce qu'on devait faire. On savait que l’athlète qu’est Marie-Eve aurait passé au travers. Mais on se posait la question à savoir si c’était bon pour sa santé. On pesait le pour et le contre , a reconnu Stéphane Harnois.

L’entraîneur a aussi parlé de cases à remplir dans une grille d’évaluation de la performance de Dicaire à l’entraînement. Cela comprend des observations touchant les aspects physiques, psychologiques, techniques, tactiques et environnementaux.

Si on coche des manquements sur deux des cinq sphères et que cela se répète sur une période de deux semaines d’affilée, on va alors annuler la tenue du combat , a précisé Décarie-Drolet.

Dicaire parle du combat de samedi comme du plus grand rendez-vous de sa vie.

« Ça fait deux mois qu’on travaille pour ce combat. Mais pour moi, c’est l’histoire de ma vie. C’est toute une vie de préparation. Deux mois de préparation spécifique à Jonas, mais c’est ce que j’ai toujours voulu [unifier des ceintures]. Maintenant que je suis ici, c’est le moment d’excitation. Pour tout ce que j’ai vécu de difficile, c’est maintenant qu’on récolte. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire, championne IBF des super-mi-moyennes

C’est dans un gymnase privé à proximité de l’hôtel que les derniers ajustements sont apportés, à l’écart des caméras et des journalistes.

Trouver les bons mots

Si la communication est un atout majeur dans la préparation, elle devient cruciale durant le combat. C’est alors que le coin de Dicaire ne dispose que de 60 secondes pour lui permettre à la fois de récupérer, passer un message ou ajuster le tir si nécessaire.

Pendant le déroulement d’un round de deux minutes, Décarie-Drolet et Harnois vont sans cesse échanger des informations pour savoir quoi dire à Marie-Eve quand elle reviendra s’asseoir pour reprendre son souffle et parfois ses esprits.

Harnois sera toujours le premier à parler. Décarie-Drolet y ira d’un dernier commentaire avant la cloche pour le round suivant. Comme ça, ils évitent de parler en même temps.

C’est alors que le choix des mots revêt une importance capitale. De son propre aveu, Stéphane Harnois a eu à modifier la manière de s’adresser à sa protégée pour qu’elle adopte les ajustements désirés.

Avant, je disais des choses comme “ne fais plus ça”. Maintenant, c’est plus “on n’aimerait pas que tu fasses ça”. Il y a aussi Samuel qui peut ramener les choses à un juste niveau si je me laisse aller dans le feu de l’action , a admis Harnois.

« Nous sommes tous des personnes émotives. On veut la perfection. Mais ça n’existe pas. Même si on se dit parfois qu’elle n’a pas fait ce qu’on espérait d’elle, on reste fiers de ce qu’elle a accompli. Je n’aurais jamais fait mieux que ce qu’elle a fait. » — Une citation de Stéphane Harnois, entraîneur de Marie-Eve Dicaire

Décarie-Drolet fait un rapprochement entre la minute de récupération entre les rounds et un arrêt aux puits en formule 1.

Tout est rodé au quart de tour. Chacun à son rôle et la vision est la même pour tous. Quand la voiture quitte les puits, elle ne repart pas par en arrière. Elle va de l’avant pour retourner en piste , a dit l’adjoint.

Dicaire a elle aussi apprécié le changement dans l’énoncé. Ce sont des choses qui me permettent de retenir plus clairement ce qu’il veut.

Après un round difficile où Dicaire pourrait avoir été un peu sonnée par sa rivale, on va lui laisser les premières secondes pour souffler un peu et ainsi mieux assimiler les consignes.

C’est quelque chose qu’on a pratiqué à l’entraînement. C’est une chose avec laquelle j’avais beaucoup de difficultés. Avec Jean-François Ménard [son psychologue sportif qui arrivera à Manchester jeudi matin], on a travaillé là-dessus pour apprendre à respirer et être consciente de l’impact de la respiration sur la transmission du message au cortex cérébral , a précisé Dicaire.

À quelques reprises, ses entraîneurs ont fait tourner Dicaire sur elle-même afin de l’étourdir et ainsi simuler l’effet d’engourdissement et de désorientation passager que procure un solide coup de poing.

Dicaire est la première à reconnaître qu’elle n’apprécie pas du tout l’impression que cela lui procure. Mais comme rien n’est laissé au hasard…

Malgré quelques soucis avant le départ (billets d'avion, examens et tests médicaux additionnels, des pesées à 30, 10, 7 et 3 jours du combat), les organisateurs ont très bien accueilli le clan Dicaire.

La séance d’entraînement publique prévue pour mercredi a été annulée. Cela fait en sorte que le premier face-à-face entre Dicaire et Jonas aura lieu à la conférence de presse de jeudi, à l’heure du lunch.