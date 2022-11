Les Sénateurs perdent face aux Canucks devant Ryan Reynolds

Bo Horvat a réussi deux buts et les Canucks de Vancouver ont gagné 6-4 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa, mardi.

Après un but en fin de première période, Horvat a brisé l'égalité de 2-2 à 1:16 au troisième tiers, obtenant son 12e but de la saison.

Le capitaine a vu une ouverture dans l'enclave et a pu convertir la remise de Conor Garland. Ce dernier venait de ravir le disque à Travis Hamonic, derrière le filet.



Vancouver est resté en contrôle par la suite, entamant de belle façon un voyage de cinq matchs. Ilya Mikheyev, Oliver Ekman-Larsson et Jack Studnicka ont aussi déjoué Cam Talbot.

Elias Pettersson a complété dans un filet désert.

Tim Stutzle et Claude Giroux ont marqué en avantage numérique pour Ottawa. Hamonic et Drake Batherson ont été les autres buteurs des Sénateurs, qui ont perdu leurs six derniers confrontations.

Le club a permis au moins cinq buts dans trois des rencontres.

Pendant le match, l'organisation ottavienne a annoncé qu'elle allait retirer le numéro de son ancien dur à cuire Chris Neil, le 17 février prochain. Neil a joué 1026 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tous avec les Sénateurs, en arborant le numéro 25.

Smith marque en prolongation et les Golden Knights battent les Leafs

Reilly Smith a marqué son deuxième but du match après 23 secondes de jeu en prolongation et les Golden Knights de Vegas ont signé une huitième victoire de suite, 4-3 contre les Maple Leafs de Toronto mardi soir.

Jack Eichel et Nicolas Roy ont été les autres buteurs des Golden Knights (12-2-0). William Karlsson a ajouté deux mentions d'aide, et le gardien Logan Thompson a repoussé 28 rondelles.

Timothy Liljegren a inscrit ses deux premiers filets de la saison pour les Maple Leafs (7-4-3), qui avaient gagné leurs trois rencontres précédentes. Mitch Marner a obtenu un but et une aide et le gardien Erik Kallgren a réalisé 16 arrêts.

Smith s'est présenté seul devant Kallgren après avoir accepté une passe de Shea Theodore et a logé la rondelle dans la partie supérieure du filet à l'aide d'un tir du revers.

Il s'agissait de son septième but de la saison.

Les Maple Leafs accusaient un recul de 2-1 après 20 minutes lorsque Kallgren a gardé son équipe dans le match en bloquant des échappées de Keegan Kolesar, William Carrier et Smith en deuxième période.

Ces arrêts ont éventuellement aidé les Maple Leafs à égaler le score grâce à un bel effort individuel de Marner, à 13:50. Pour Marner, il s'agissait d'un troisième but cette saison et d'un point dans un septième match d'affilée.

Marner s'est ensuite transformé en artisan en effectuant une superbe passe à Liljegren, permettant au défenseur de réussir son deuxième but de la saison à 16:56 de la période médiane.

Smith a créé l'égalité à 11:43 de la troisième période, en désavantage numérique.