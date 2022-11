Ryan Reynolds, acteur et redoutable homme d’affaires

Mais, au-delà de ses cachets de vedette de Hollywood, et de son statut de copropriétaire de l’équipe de soccer anglaise de Wrexham, quand est-il des talents en affaires de l’acteur? Plus que l’on pourrait croire a priori. Divertissement, réseau cellulaire, spiritueux, services financiers, les multiples dimensions de son portfolio révèle ce qui s’apparente à un véritable homme d'affaires.

D’abord, il y a bien sûr cette incursion dans le monde des affaires du sport avec l'acquisition de Wrexham en 2018. S’il s’agit du projet d’affaires le plus connu de Reynolds, c’est une opération qui est loin d’être la plus importante. Le club qui évolue en 5e division anglaise a été acquis pour 3,4 millions de dollars, avec comme objectif de lui faire gravir les échelons du foot anglais. D’ici là, cette acquisition a permis de produire une série documentaire, en plus d’être un laboratoire d'opportunités marketing.

À ce moment, Reynolds en était à sa deuxième aventure en affaires. Issu du milieu du divertissement, il a mis sur pied sa propre boîte de production, Maximum Effort, quelques mois auparavant. Rapidement, des ententes ont été conclues pour développer des projets de films et de séries télévisées.

Le blond acteur est également un investisseur au portefeuille diversifié. En 2018, il a pris une participation dans le distillateur Aviation, une marque de gin. Un peu moins d’un an plus tard, un important groupe mondial du secteur des spiritueux rachetait la marque pour plus de 600 millions de dollars américains, et convainquait Reynolds de rester à titre d’investisseur minoritaire et d'ambassadeur de la marque.

En 2019, il est devenu propriétaire minoritaire du réseau de téléphonie cellulaire virtuel Mint, qui opère aux États-Unis.

Au printemps de 2022, Reynolds ajoutait son nom à une longue liste de célébrités qui participaient à une ronde de financement du service financier en ligne canadien, Wealthsimple, dont l’évaluation avoisine les 5 milliards de dollars.

Pour boucler la boucle, en août 2022, Reynolds a pris une participation au capital de FuboTV, un service de diffusion qui se spécialise dans le sport spectacle, et pour laquelle sa société Maximum Effort lancera une chaîne où Reynolds compte s’impliquer dans la création de contenu.

Au-delà de ces investissements, Reynolds a aussi fait son entrée en 2020 au conseil d'administration de Match Group inc., leader mondial des sites de rencontre, propriétaire notamment de Tinder.

Si Reynolds confiait sur le plateau du Tonight Show chercher un, ou des partenaires aux poches profondes pour se lancer dans l’aventure de l’achat des Sénateurs, son réseau d'affaires suggère un bon nombre d'options.

Des vedettes propriétaires de franchise

Bon nombre de personnalités publiques détiennent aujourd’hui des participations de diverses importances dans des équipes professionnelles. Et parmi ces vedettes, plusieurs sont elles-mêmes d’anciens ou actuels athlètes.

La figure la plus connue du groupe de propriétaires, Magic Johnson, co-détient une petite partie des Dodgers de Los Angeles depuis 2012.

L’ancien basketteur Steve Nash s’est joint au groupe de propriétaires des Whitecaps de Vancouver en 2008, juste avant que l’équipe fasse le saut en MLS.

Toujours au fait de son immense popularité dans la ville où il évolue, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est aujourd’hui propriétaire minoritaire des Royals au baseball et du Sporting dans la MLS.

À Miami, c’est une petite liste de célébrités qui possèdent les Dolphins, comptant entre autres les sœurs Williams et les chanteuses Gloria Estefan et Fergie.

Il y a aussi des vedettes qui ne sont pas issues du milieu du sport.

Même si plusieurs ont pensé que c’était une blague, Will Ferrell fait effectivement partie du groupe de propriétaire du LAFC dans la MLS. Les musiciens Jay Z et Justin Timberlake sont impliqués dans la NBA, respectivement avec les Nets de Brooklyn et les Grizzlies de Memphis.

Si cette liste est certainement incomplète, il appert que la LNH est la seule ligue en Amérique du Nord à ne pas compter une vedette populaire chez ses propriétaires. Du moins pour l’instant.