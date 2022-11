« L’équipe canadienne est très forte, mais attention... » - Sylvain Bruneau

Pour la première fois, Leylah Annie Fernandez et Bianca Andreescu feront équipe pour le Canada à Glasgow.

Je crois que c’est la meilleure équipe depuis que j’en suis le capitaine , a dit l’entraîneur Sylvain Bruneau dans un entretien publié sur le site officiel de la Coupe Billie-Jean-King.

Il a dirigé l’équipe canadienne de Fed Cup de 2010 à 2018, et il remplace pour la phase finale de la Coupe Billie-Jean-King Heidi El Tabakh, qui est en congé de maternité.

Nous avons à Glasgow une équipe très forte, affirme-t-il. Mais attention, c’est la phase finale, et les autres pays jouent à un très haut niveau avec des joueuses également bien classées.

Notre équipe sera très compétitive et on croit qu’on peut aller loin. Mais la concurrence est forte, alors une étape à la fois , a-t-il ajouté avec prudence.

Leylah Annie Fernandez dans l'uniforme du Canada à la Coupe Billie-Jean-King Photo : Tennis Canada

Fernandez a remporté les cinq derniers matchs qu’elle a disputés à la Coupe Billie-Jean-King.

J’adore cette compétition. Nous, au Canada, on aime jouer en salle sur terrain dur. Nous avons grandi sur des terrains intérieurs, donc ça va nous avantager , dit-elle.

Andreescu fait son retour dans l’équipe canadienne pour la première fois depuis février 2019. Elle a remporté 10 des 13 matchs qu’elle a disputés à ce tournoi.