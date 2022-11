Revers des Flames et des Oilers

Associated Press

Noah Dobson a marqué avec moins d'une minute à faire en prolongation, lundi, permettant aux Islanders de New York de l'emporter 4-3 devant les Flames de Calgary.

Dobson a inscrit son quatrième but de la saison durant une pénalité octroyée à Rasmus Andersson, des Flames.

Il a fait mouche avec un tir frappé du haut de l'enclave, à la suite d'une passe de Mathew Barzal.

Sebastian Aho, Anders Lee et Kyle Palmieri ont été les autres buteurs des Islanders, qui perdaient 3-1 après deux périodes.

Ils étaient aussi surclassés 30-12 pour les tirs, à ce point-là du match.

Lee et Palmieri ont toutefois touché la cible à 59 secondes d'intervalle, au milieu du troisième tiers.

Les Islanders ont gagné six de leurs sept dernières rencontres.

Barzal a récolté trois passes et Ilya Sorokin a fait 43 arrêts.

Les New-Yorkais ont une fiche de 6-0-0 face aux clubs de l'Ouest cette saison.

Chez les Flames, Mikael Backlund a signé un doublé et Elias Lindholm a obtenu l'autre filet.

Les Flames ont perdu leurs cinq derniers matchs, incluant les deux derniers en prolongation. Jacob Markstrom a bloqué 28 tirs.

Le prochain match de l'équipe albertaine aura lieu mardi, au New Jersey. Les Devils seront en quête d'un septième gain d'affilée.

Ovechkin défait McDavid et les Oilers

Alexander Ovechkin a marqué dans un troisième match de suite, lundi, aidant les Capitals de Washington à vaincre les Oilers d'Edmonton 5 à 4.

Ovechkin a réussi un huitième but cette saison tard en période médiane, en avantage numérique.

Auteur de 788 buts, Ovechkin s'est approché à 13 buts d'égaler Gordie Howe au deuxième rang de l'histoire. Wayne Gretzky est au sommet avec 894 réussites.

Evgeny Kuznetsov a ajouté deux buts et deux mentions d'aide. Dylan Strome a aussi obtenu un doublé, inscrivant les deux premiers buts du match. Charlie Lindgren a fait 25 arrêts, dont 12 en troisième période.

Les Capitals ont mis fin à une série de quatre défaites, incluant deux en prolongation et une de plus par un seul but.

Ryan Nugent-Hopkins (deux fois), Leon Draisaitl et Connor McDavid ont marqué pour les Oilers, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Meneur de la Ligue nationale avec 13 filets, McDavid disputait un 500e match en saison régulière.

Les Oilers vont rejouer dès mardi, à Tampa. Ils vont ensuite rendre visite aux Hurricanes et aux Panthers, jeudi et samedi.