Christine Sinclair interpelle Canada Soccer dans son nouveau livre

Elle profite du lancement de son livre, Playing the Long Game, pour partager certaines critiques envers Canada Soccer.

La capitaine de la sélection nationale croit qu’il est grand temps que l'organsation instaure une équité salariale entre joueurs masculins et féminins.

Elle demande aussi la création d’une ligue féminine au pays, pour freiner l’exode des meilleures joueuses vers l’international.

Les équipes canadiennes masculines et féminines négocient présentement une nouvelle entente avec Canada Soccer, avec comme enjeu central l’équité salariale.

Je crois que cela va bientôt se faire, surtout avec la Coupe du monde des hommes qui approche rapidement , a déclaré dans une entrevue l’athlète de 39 ans.

La Britanno-Colombienne s’en réjouit, mais elle critique aussi la gestion de certains dossiers par la fédération au cours des derniers mois. Notamment, la question de redevances et des droits à l'image des athlètes.

Pendant longtemps, la fédération nous répétait que ce n’était pas possible. Puis, avec Alphonso, c’est devenu possible. On se bat pour cela depuis dix ans, et ça a pris Alphonso pour les empêcher de faire de l’argent avec son nom.

On aurait pu régler ça il y a dix ans, mais on disait à l’équipe féminine que ce n’était pas possible et maintenant ils changent leur fusil d’épaule.

Christine Sinclair soutient aussi que joueuses et joueurs n’obtenaient pas le même traitement, lors des voyages à l’international. Ces dernières années, on a appris que les gars voyageaient en classe supérieure. J’ai dit au président Nick Bontis qu’on n’avait jamais eu droit à cela. Et ça a changé depuis, donc je dois leur donner un peu de crédit. Mais on a été traité différemment pendant dix ou douze ans.

Sinclair, qui a inscrit 190 buts sur la scène internationale, un record, souligne dans son livre l’excellence du travail effectué par John Herdman, qui a dirigé l’équipe masculine et féminine. Le meilleur entraîneur que j’ai jamais eu, sans aucun doute. Il a changé ma vie.

Au niveau professionnel, l’attaquante a aidé les Thorns de Portland à remporter le championnat de la NWSL, le 29 octobre dernier. Elle a annoncé qu’elle sera de retour pour une 11e saison en 2023.

Elle représentera l’unifolié lors de deux matchs amicaux, à la mi-novembre, contre le Brésil.