Une première victoire en match éliminatoire qui permet aux hommes de Danny Maciocia d’atteindre la finale de l’Est pour la première fois depuis la saison de 2014.

Eh oui, la dernière présence des Alouettes à cette étape remontait à il y a huit ans. Si vous êtes un partisan, vous avez probablement trouvé le temps long et peut-être avez-vous même quitté le nid.

Dans le bon vieux temps, c’était un automatisme. Quand ils sont revenus dans la LCF en 1996 après une éclipse de 10 ans, les Alouettes ont atteint cette finale de division 15 fois en 19 ans. Ils étaient TOUJOURS en finale!

Être exclus des matchs éliminatoires, c’était impensable. Pourtant, depuis 2014, c’est arrivé quatre fois…

Dimanche, la formation montréalaise s’est débarrassée du gros singe sur ses épaules . Je sais que c’est une mauvaise traduction de get the monkey off their back , mais j’aime l’image d’un petit oiseau avec un gorille sur les épaules!

Ils n’avaient pas battu Hamilton en match éliminatoire en 26 ans. Sept grosses défaites d’affilée…

Depuis quelques années, les Moineaux sortent littéralement d’une cage lors de la présentation des joueurs. Dimanche, les Alouettes ont attaqué le match comme s’ils venaient d’en être libérés.

En moins de trois minutes, Chandler Worthy avait réussi un long retour de botté, Trevor Harris avait complété ses quatre premières passes et Montréal menait 7-0.

La défense a ensuite limité les Tiger-Cats à un placement et, soudainement, les Alouettes n’avaient plus besoin de dire qu’ils étaient confiants, ils l’ont démontré.

Dans la série de clichés des entraîneurs de football, on entend souvent parler de gagner la guerre des tranchées et de la bataille des revirements . Et bien sûr, il est toujours question de la fameuse discipline .

Cette fois, les Alouettes ont appliqué la recette dans les trois phases du jeu.

Ils ont obtenu six sacs contre trois. Voilà pour les tranchées.

Ils ont réussi deux interceptions contre une. Voilà pour les revirements.

Les hommes en bleu ont même été raisonnablement disciplinés avec seulement 6 pénalités pour 65 verges. Si on oublie le moment Zidédine Zidane de Pier-Olivier Lestage, on ne peut guère parler d’indiscipline.

Donc, les Alouettes ont bien fait les choses.

Maintenant, il y a un autre gros chimpanzé dont les Montréalais doivent se débarrasser.

Depuis la dernière présence des Alouettes au match de la Coupe Grey en 2010, TOUTES les équipes de la LCF y sont allées au moins une fois et elles ont toutes remporté le titre au moins une fois, sauf les Tiger-Cats.

Les gros chats devront encore attendre, puisqu’ils ont été dégriffés dimanche par des Alouettes qui ressemblaient à de redoutables oiseaux de proie.