Affaire Mitchell Miller : « Nous aurions dû faire du meilleur boulot » - Cam Neely

Le président des Bruins de Boston, Cam Neely, a reconnu lundi que l'équipe avait commis une erreur en permettant l'embauche de Mitchell Miller , dont le contrat a été annulé deux jours plus tard .

Le défenseur de 20 ans a été sélectionné par les Coyotes de l'Arizona au quatrième tour du repêchage de 2020, mais l'organisation avait renoncé à ses droits quand il a été rapporté que ce dernier avait intimidé à l'école secondaire un jeune confrère de classe noir souffrant de retard du développement.

Les Bruins ont fait signer un contrat de recrue à Miller vendredi, ce qui leur a attiré les critiques des joueurs de l'équipe, dont le capitaine Patrice Bergeron, en plus des partisans. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, en a ajouté, disant que Miller ne serait pas admissible à jouer dans son circuit sans d'importants changements.

Je suis attristé que nous ayons rendu autant de gens malheureux par notre décision, a déclaré Neely. Je suis fier de l'organisation des Bruins et de ce qu'elle représente. Nous avons échoué dans ce dossier.

L'offre à Miller a été annulée dimanche soir. Par communiqué, Neely s'est alors défendu en disant que les Bruins croyaient que la conduite de Miller se voulait un incident isolé et que l'équipe s’est ravisée à la lumière de nouvelles informations.

L'organisation ne s'était pas non plus entretenue avec sa victime, Isaiah Meyer-Crothers, ou même avec sa famille.

Nous n'avions pas suffisamment d'informations, a dit Neely. Nous aurions pu creuser davantage.

Le dirigeant a rencontré Miller, sa mère et son agent, Eustace King, avant de lui offrir ce contrat. Il a précisé qu'il n'aurait pas dû présumer que le processus d'approbation des Bruins impliquait une rencontre avec la famille de Meyer-Crothers.

Lorsqu'on a demandé à Neely pourquoi cela n'avait pas été fait, il a répondu qu'il s'agissait d'une excellente question et qu'il devait trouver la réponse.

Le président des Bruins a réitéré que lors de sa rencontre avec Miller, il l'a senti repentant et qu'il méritait une chance de jouer dans la LNH.

J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un jeune de 14 ans qui a pris une très mauvaise décision et commis des gestes horribles. Il a maintenant 20 ans. Je croyais donc qu'il avait beaucoup travaillé sur lui au cours des six dernières années [...] Je crois en une deuxième chance, mais peut-être que certains ne la méritent pas.

Miller a plaidé coupable à 14 ans d'agression et de violation de la Loi sur les écoles de l'Ohio. Lui et un autre adolescent ont été accusés d'avoir fait manger un bonbon à Meyer-Crothers qu'ils avaient au préalable au fond d'un urinoir. Des images d'une vidéo de surveillance montrent les deux jeunes hommes donnant des coups de pied et de poing à la victime.

La mère de Meyer-Crothers, Joni, a déclaré à l'Arizona Republic que Miller a commencé à intimider son fils en deuxième année, en plus d'utiliser des termes racistes à son endroit.

Les Coyotes ont repêché Miller même s'ils étaient au courant de sa condamnation en 2016. L'équipe a rompu ses liens avec lui après avoir, comme les Bruins, essuyé plusieurs critiques et en avoir appris davantage sur l'incident.

Miller a envoyé une lettre à l'ensemble des équipes de la LNH pour admettre ce qui s'était passé et s'excuser de son comportement. Joni Meyer-Crothers a indiqué que Miller ne s'était jamais excusé personnellement à Isaiah ou d'autres membres de sa famille autrement que par la lettre que le tribunal lui avait intimé d'écrire.

En première année du secondaire, j'ai pris une très mauvaise décision et fait preuve d’une grande immaturité, a déclaré Miller par communiqué. J'ai intimidé l'un de mes confrères de classe. Je regrette profondément cet incident et je me suis excusé auprès de cet individu. Depuis cet incident, je comprends mieux toutes les conséquences de mon geste, ce que je n'ai pas été en mesure de faire il y a près de sept ans.

Miller a raté toute la saison 2020-2021, avant de marquer 39 buts et d'ajouter 44 aides pour l'équipe de Tri-City, dans l'USHL. Il a été nommé joueur et défenseur par excellence de la ligue après avoir établi des marques pour les buts et les points par un arrière.