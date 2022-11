Femmes et hockey : briser les codes

Dans cet épisode de Sportives, point final!, Geneviève Tardif et Roseline Filion reçoivent la journaliste, aujourd'hui vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal, Chantal Machabée, et Elizabeth Mantha, qui est devenue en 2022 la première femme à arbitrer un match de la LHJMQ. Elizabeth est également l’une des rares femmes à officier dans la Ligue américaine de hockey, en plus d’avoir participé à ses premiers Jeux olympiques à Pékin en février dernier.

Toutes deux parlent du parcours semé d’embûches qu’elles ont franchi, un pas à la fois. Avec détermination et persévérance, parfois envers et contre tous, elles ont fait mentir les pronostics et se sont hissées dans les plus hautes sphères du hockey.