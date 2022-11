Les Bruins de Boston soutenaient dur comme fer vendredi qu’après plusieurs mois de rencontres, d’évaluations et de réflexion, ils en étaient venus à la conclusion que Mitchell Miller avait droit à une seconde chance dans la vie. Mais deux jours plus tard, dans un communiqué parsemé de regrets, le président Cam Neely annonçait que l'équipe rompait le contrat avec le défenseur. Que s’est-il donc passé au cours de ces 48 heures?

La Ligue nationale de hockey (LNH) a été replongée dans un extraordinaire débat sur la notion de réhabilitation le week-end dernier lorsque les Bruins ont annoncé la mise sous contrat de Mitchell Miller. Et disons les choses comme elles le sont, la notion de réhabilitation n’a pas fait long feu.

En 2016, au début de ses études secondaires à 14 ans, Miller était un intimidateur. Les gestes qu’il a faits à l’endroit d’un confrère de classe afro-américain, Isaiah Meyer-Crothers, étaient tout simplement affreux. Aux prises avec un retard de développement, Meyer-Crothers était une victime particulièrement vulnérable.

La famille de la victime a par ailleurs témoigné et indiqué que Mitchell Miller avait tourmenté le jeune Isaiah durant plusieurs années.

Il a été établi qu’avec des amis, il avait trompé Isaiah Meyer-Crothers de façon à lui faire manger un bonbon qui avait auparavant été déposé dans un urinoir. La victime a été battue et, dans un événement capté par des caméras de surveillance, on lui a violemment cogné la tête sur un mur de briques à plusieurs reprises. Mitchell Miller a également souvent proféré des insultes racistes à l’endroit de son confrère de classe.

Toujours en 2016, un juge d’un tribunal de la jeunesse de l’Ohio a notamment condamné Miller à 25 heures de travaux communautaires. Il a aussi dû rédiger une lettre d’excuses à sa victime, tout en s’inquiétant du peu de remords que semblait éprouver le contrevenant de 14 ans à l’époque.

Ces événements ont profondément blessé et marqué la famille Meyer-Crothers.

***

Quatre ans plus tard, en 2020, Mitchell Miller figurait parmi les 50 meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH. En plus d’être candidat pour l’obtention d’un poste dans l’équipe junior des États-Unis, il avait décroché une bourse d’études pour se joindre au réputé programme de hockey de l’Université North Dakota.

Malgré l’importance du repêchage pour la suite de sa carrière, le jeune homme n’avait pas tenté de dissimuler ses antécédents aux décideurs du monde du hockey. Avant la séance, Miller avait fait parvenir une lettre à toutes les organisations de la ligue. Revenant sur son passé d’intimidateur, il affirmait avoir fait amende honorable et avoir tiré d’importantes leçons de ce sombre épisode de sa vie.

À la suite de cette démarche, les Coyotes de l’Arizona avaient décidé de lui donner une seconde chance en le sélectionnant au quatrième tour. Son passé trouble a cependant été rendu public par un quotidien de l’Arizona en octobre 2020. Et, instantanément, cette sélection avait valu à l’organisation un déluge de blâmes et de publicité négative.

La pression s’était avérée tellement forte qu’en l’espace de quelques jours, les Coyotes avaient renoncé à leurs droits sur Miller. Pour sa part, l’équipe junior des États-Unis l’avait rayé de sa liste de candidats et l’Université North Dakota lui avait fermé les portes de son programme de hockey.

Quatre ans après la sentence du système judiciaire américain, et l’encadrement qui l'accompagne normalement, Mitchell Miller avait donc, en quelque sorte, écopé de trois peines supplémentaires.

***

La plupart des lecteurs de cette chronique connaissent sans doute cette histoire. J’avais décortiqué cette séquence d'événements avec Éric Morissette, qui est professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Le professeur Morissette est un expert en matière d’intimidation et de prévention de la violence en milieu scolaire. Il est notamment chercheur associé à la Chaire de recherche sur le bien-être à l’école et la prévention de la violence, et codirecteur du Groupe de recherche appliquée sur la socialisation, l’intimidation et la violence à l’école (GRASIVE).

Dans cette entrevue réalisée avec le professeur Morissette en 2020, il avait longuement été question de l’importance de la notion de réhabilitation, qui est au cœur même de notre système de justice et des valeurs fondamentales de notre société.

À la base, les citoyens qui commettent des crimes doivent bénéficier d’une seconde chance. Et cette notion est encore plus forte quand le criminel en question est mineur parce qu’on ne peut juger les mineurs selon les mêmes critères moraux que les adultes.

[En 2016], les gens de son milieu se sont mobilisés. Des personnes responsables sont intervenues pour l’encadrer, dont un juge, des travailleurs sociaux et des éducateurs. Il y a eu une conséquence à ses gestes et il a réparé son tort. On peut être en désaccord ou non avec la sévérité de la peine qui a été imposée à Miller, mais il faut faire confiance aux gens qui étaient en place et qui avaient une pleine connaissance du dossier , avait notamment témoigné le professeur Morissette.

[...] Quand une situation comme celle-là est résolue, il faut continuer à développer un excellent citoyen parce qu’on ne veut pas en faire un criminel à vie. Mais la LNH est une entreprise privée dont l’objectif principal ne consiste pas à accorder des deuxièmes chances ou à développer des citoyens. La ligue et les Coyotes ont voulu préserver leur image. Et comme il n’était qu’un candidat de 18 ans parmi tant d’autres, c’était d’autant plus facile de laisser Mitchell Miller , avait-il conclu.

***

Nous sommes maintenant en 2022. Deux années se sont écoulées depuis que Mitchell Miller est devenu un paria dans les hautes sphères du hockey. Mais au cours des derniers mois, les dirigeants des Bruins en sont venus à la conclusion qu’il valait la peine de s’intéresser à ce jeune homme.

Ils ont ainsi suivi le même scénario et joué dans le même film que les dirigeants des Coyotes avaient produit deux ans plus tôt.

Après avoir fait l’impasse sur la saison 2020-2021, Miller a porté les couleurs du Storm de Tri-City, dans l'USHL, la saison dernière. Il a inscrit 39 buts et 44 passes, ce qui lui a valu les titres de défenseur par excellence et de joueur de l’année dans ce circuit junior américain.

Les dirigeants des Bruins ont raconté avoir tout vérifié, de fond en comble, pour s’assurer que Mitchell Miller était bel et bien un citoyen réhabilité. Au fil de plusieurs semaines, des dirigeants des départements des opérations hockey et des relations avec la communauté ont passé du temps en compagnie du jeune hockeyeur pour l’observer et l’évaluer.

À la suite de ces démarches, les Bruins ont décidé de l’embaucher, de le céder à leur club-école dans la Ligue américaine et de continuer à l’encadrer.

Dans une déclaration écrite publiée vendredi, le président Cam Neely a souligné que durant cette période d’évaluation, Miller s’est montré imputable pour son comportement inacceptable et a démontré son engagement à travailler avec plusieurs organisations et professionnels afin de poursuivre son éducation et pour faire en sorte que son histoire puisse servir d’exemple à d’autres .

Confrontée aux tribunaux populaires et à la culture du bannissement, l’initiative des Bruins, exactement comme celles des Coyotes, a toutefois eu la même longévité qu’une boule de neige en enfer.

***

Depuis la Finlande, Gary Bettman s’est rapidement interposé dans le débat samedi. Reprochant aux Bruins de ne pas l’avoir consulté avant de mettre Miller sous contrat, le commissaire de la LNH a insisté sur le fait que c’est lui, et lui seul, qui déterminera si le jeune hockeyeur a suffisamment expié ses fautes pour obtenir le droit de jouer dans la LNH.

[Miller] ne s’en vient pas dans la LNH. Il n’est pas admissible à ce moment-ci pour jouer dans la LNH et je ne suis pas en mesure de vous dire s’il le sera un jour. Si, à un certain moment, les Bruins en viennent à croire qu’ils veulent le voir jouer dans la LNH – et je suis certain que ce n’est pas le cas présentement – nous devrons d’abord l’absoudre et confirmer son admissibilité. Et cela sera fait en se basant sur toute l’information dont nous disposerons à ce moment-là.

La réponse est donc : ils étaient libres de lui faire signer un contrat pour le faire jouer ailleurs. C’est une question qui concerne une autre ligue. Mais personne ne doit croire en ce moment que Miller est admis ou qu’il sera admis dans la LNH, et les Bruins comprennent cela , a martelé Bettman.

Outre cette rebuffade du commissaire, la décision de la haute direction des Bruins a aussi été désavouée par trois meneurs de l’équipe, la capitaine Patrice Bergeron, Brad Marchand et Nick Foligno, qui ont plaidé que l’embauche de Mitchell Miller allait à l’encontre des valeurs de l’organisation.

Auprès des partisans des Bruins, les commentaires de Bergeron, de Marchand et de Foligno ont complètement torpillé le bateau.

Écrasés par le même genre de pression externe qui s’était exercée sur l’organisation des Coyotes en 2020, les dirigeants de Bruins ont hissé le drapeau blanc dès dimanche soir en alléguant avoir été mis au fait de nouvelles informations .

Par voie de communiqué, Cam Neely a ainsi présenté des excuses à tout le monde, y compris à Isaiah Meyer-Crothers et à sa famille. Les Bruins ont par ailleurs promis qu'ils allaient revoir leur processus de vérification des individus.

Et ce lundi matin, lors d’un point de presse, Neely a expliqué que la volte-face des Bruins n’avait pas vraiment été basée sur de nouvelles informations. Le président a précisé qu’il avait été troublé par le fait que la famille de la victime n’avait pas été consultée par les Bruins avant la signature du contrat de Miller.

Toute cette affaire est maintenant devenue tellement invraisemblable que Cam Neely, qui a porté les couleurs des Bruins pendant 10 ans et qui est membre de la haute direction de cette organisation depuis 15 ans, est désormais susceptible d’être limogé lui aussi.

En tout cas, c’est maintenant sa tête que réclament les tribunaux populaires.

***

Lors d’une entrevue réalisée dimanche, le professeur Éric Morissette s’interrogeait sur la posture rapidement adoptée par le commissaire de la LNH à la suite de l’annonce de la signature du contrat de Mitchell Miller.

Soyons clairs, personne ne dit que ce que Mitchell Miller a fait n’était pas grave. C’était très grave. Mais le travail [de réhabilitation] a été fait. Des jeunes comme lui et Logan Mailloux peuvent servir de témoins et finir par exercer une influence positive dans la société , estime-t-il.

Je m’interroge quand je vois les dirigeants de la LNH prétendre qu’ils veulent laver plus blanc que blanc dans une situation où le jeune a déjà été reconnu coupable, qu’il a assumé cette culpabilité, qu’il a subi plusieurs conséquences et qu’il a fait de la réadaptation.

Tout cela nous ramène à la base du principe de la réhabilitation. À un certain moment, quand tu ne cesses d’en rajouter et d’en rajouter, ça devient une question d’image. Ça peut aussi devenir de l’acharnement , croit le professeur Morissette.

C’est important de ramener les contrevenants dans le giron de la société qui crée les individus normaux. Si l'on exclut systématiquement ceux qui nous dérangent et qu’on leur fait comprendre qu’ils ne seront jamais à leur place peu importe ce qu’ils font, le côté obscur devient attirant. Et il y a de bonnes chances qu’ils nous reviennent dans les dents 10 ou 15 ans plus tard , conclut-il.

***

En observant ces événements de loin, Logan Mailloux doit se pincer et remercier le ciel chaque jour d’avoir été repêché par le Canadien de Montréal.

Il y a deux ans, la pression qui s’était exercée sur les dirigeants de l’organisation n’était pas moindre que celle que viennent de vivre les gens des Bruins. Loin de là.

Mailloux avait auparavant été condamné à une amende en Suède pour avoir partagé une photo de nature sexuelle sans le consentement de sa partenaire. Admettant sa faute, il avait demandé aux équipes de la LNH de ne pas le repêcher afin de lui laisser le temps de mener à bien sa réhabilitation.

Après le repêchage, la crise avait duré plusieurs semaines. Le public et la plupart des commentateurs étaient outrés. Des commanditaires menaçaient de se dissocier du CH. Les premiers ministres du Québec et du Canada avaient blâmé l’organisation. Et Gary Bettman avait évidemment désapprouvé la conduite du Canadien.

Geoff Molson s’était publiquement excusé pour cette sélection. Mais il avait promis que Mailloux allait être pris en charge et que les gestes des dirigeants de l’organisation allaient parler plus fort que leurs paroles.

Depuis ce temps, Logan Mailloux a fait amende honorable. Et il n’y a plus beaucoup de gens qui doutent de sa capacité et de sa détermination à exercer une influence positive dans la société.