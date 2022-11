La dernière Coupe du monde de Messi et de Ronaldo?

Pelé et Maradona ont bâti leur renommée à la Coupe du monde, et ils sont les deux seuls joueurs qui peuvent contester la suprématie de Messi et de Ronaldo sur leur sport.

L'Argentin et le Portugais auront respectivement 39 et 41 ans en 2026. Il est difficile de croire qu'ils seront de la prochaine édition du rendez-vous planétaire.

Pelé a remporté le Mondial trois fois avec le Brésil, Maradona une fois, en 1986.

Messi et Ronaldo ont remporté à eux deux 12 Ballons d'or, 9 titres de la Ligue des champions, 18 titres nationaux, mais jamais la Coupe du monde.

Je suis heureux de pouvoir participer à cette Coupe du monde. Après, je verrai ce qui se passera avec ma carrière , a admis Messi à Direct TV en octobre.

Dans l'uniforme de leur pays, Ronaldo a aidé le Portugal à gagner l'Euro en 2016, alors que la Puce a mené l'Argentine au titre à la Copa America en 2021.

Aujourd'hui, le prestige des compétitions internationales, notamment le Mondial, n'est plus le même par rapport aux titres nationaux, en Premier League notamment, et en Ligue des champions.

Lionel Messi dans l'uniforme du PSG Photo : Getty Images / Shaun Botterill

Les succès de Messi et de Ronaldo avec le FC Barcelone et avec le Real Madrid ont cimenté une rivalité sans précédent entre les deux équipes, et cette joute à deux se reflète dans le nombre de Ballons d'or qu'ils ont accumulés entre 2008 et 2021 (sept pour Messi, cinq pour Ronaldo).

Cela dit, la fin de carrière de Ronaldo connaît des ratés, malgré son 700e but en ligue nationale. Il n'a pas pu quitter Manchester United, et l'entraîneur de l'équipe britannique Erik ten Hag l'a laissé sur le banc. En octobre, Ronaldo a refusé le poste de remplaçant pour le match contre Tottenham, et comme sanction, l'équipe l'a obligé à s'entraîner seul.

On ne sait pas dans quelle forme physique il se présentera au Qatar.

Messi a encore une belle forme qui lui permet de faire encore des étincelles à sa deuxième saison avec le PSG. Il a inscrit quatre buts et sept passes décisives en neuf matchs cette saison. L'Argentin pourrait aider son pays à aller loin en phase finale au Qatar.